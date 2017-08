Eti dinlendirdikten sonra tüketin

Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Diyetisyeni Zerrin Delibaş, et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunarak, özellikle bayramlarda şeker ve et tüketiminin fazla olduğunu anlattı. Delibaş,“Fazla yağlı et tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. Yaz aylarında olduğumuz için aşırı yüklemelerden kaçınmamız gerekiyor. Fazla şekerli ve çok yağlı tatlılardan kaçınmamız gerekiyor. Kalp ve kolesterol hastaları ve yaşlı vatandaşlar ve diyabet hastaları et tüketimine dikkat etmesi gerekir. Kurbanlık etlerinin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için bayramda yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır. Yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik, sindirimde zorluğa yol açar. Kurban etleri hemen değil, buzdolabında birkaç gün bekledikten sonra tüketilmelidir. Yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne, besin gruplarının dengeli dağılmasına ve hijyene de özen gösterilmelidir. Etler kolaylıkla bozulabilen riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur. Bu sebeple çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etin çabuk çözünmesi için oda sıcaklığında bekletmek, kalorifer üzerinde çözdürme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunların yerine buzdolabının alt raflarında çözünmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Et sindirimi zor olan besindir"

Et pişirme konusunda da uyarıda bulunan Delibaş, “Et sindirimi zor olan besindir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanların etindeki sertlik hem sindirimde hem de pişirmede zorluğa yol açar. Mide ve bağırsak hastalarının yeni kesilmiş et tüketimine dikkat etmesi gerekir. Yeni kesilen et birkaç gün buzdolabında saklandıktan sonra haşlama veya ızgara şeklinde pişirmelerini öneriyoruz. Yağlı etlerin kolesterol değeri yüksek olduğu için kalp damar hastalığı olan kişilerin, diyabet, yüksek tansiyon olan hastaların et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastaların az yağlı et tüketmelerini öneriyoruz. Tükettiğimiz et miktarı kadar eti nasıl pişirdiğimizde çok önemlidir. Etlerimizi kızartma değil de özellikle haşlama ve ızgara olarak pişirilmesini öneriyorum. Etlerin yüksek ısıda ve çok uzun süre pişirilmesi sonucu etlerde oluşan kanserojen maddeler zararlı etkilere yol açar, o yüzden etlerimizi çok yüksek ısıda ve uzun sürede pişirmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Cem Kaan Toka