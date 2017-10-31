Etiler’deki kaza kamerada

Kaza 01.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Canata idaresindeki 34 RZ 5720 plakalı otomobil ile Kadir Şengül idaresindeki 53 HC 266 plakalı araç kavşakta kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. Kazada kimse yaralanmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya karışan sürücülerden Koray Canata, “Ben yavaşlamıştım ama diğer araç çok hızlı geldi, dört yolu fark etmedi. Bende ve eşimde bir şey yok. Karşıdakilerde bir şey var mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut