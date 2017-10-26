Etiyopya Büyükelçisi’nden yatırım çağrısı

Büyükelçi Ayalew Gobezie Workneh, Ticari Ataşe Terefe Haile Eggu, Büyükelçilik Danışmanı Mebrat Mekonnen, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya geldi. Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin’in ev sahipliği yaptığı program, Çukurova Genç İşadamları Derneği’ni (Çukurova GİAD) ziyaret ile başladı. Büyükelçi Workneh ve beraberindeki heyet, Etiyopya hakkında bilgi verdiler, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve Etiyopya’daki yatırım fırsatlarını anlattılar.

Workneh, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine değinerek, “1912 yılından bu yana büyükelçiliğimiz bulunan Türkiye ile 100 yılı aşkın bir süredir ilişkilerimiz devam etmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılından bu yana, Türk bakanlarla birlikte ülkemizi 3 kez ziyaret etti. Afrika’daki 55 ülkeyle oluşan 6 milyar dolarlık ticaret hacminin 2,5 milyar dolarlık kısmı Etiyopya’dan yapılmaktadır. Etiyopya üzerinden Afrika’daki 55 ülkeye ulaşabilirsiniz. Adanalı işadamlarımızı, 140’dan fazla Türk yatırımcının bulunduğu, birçok desteğin verildiği Etiyopya’ya yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Çukurova GİAD’ı tanıtan, Adana hakkında bilgi veren Başkan Ömer Faruk Sakarya da, birçok sektörde faaliyet gösteren dernek üyelerinin Adana ihracatının 4’te 1’ini gerçekleştirdiğini belirterek, “Bir üyemizin de Etiyopya’da tekstil sektöründe yatırımı bulunmaktadır. Ticaret yapmak sadece ürünle ve parayla ilgili değil, ticaret yapacağınız ülkenin kültürü ve yapısıyla da alakalı bir durum. Bu çerçevede, büyükelçilik yetkililerimizden de detaylı bilgiler aldığımız bu programın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde yatırım fırsatlarını yerinde de görebilmek adına Etiyopya’ya gezi düzenlemeyi programımıza alacağız” diye konuştu.

Etiyopya’nın son 3 yılda Afrika’daki yüzde 3’lük büyüme hızı ile dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında bulunduğunu kaydeden Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin de, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine değindi. Hızlı büyümede gümrük ve kota uygulamamasının rolünün büyük olduğunu bildiren Dağtekin, başkent Addis Ababa’da 164 ülkenin temsilciğinin bulunduğunu, işçilik ve enerji maliyetlerinin düşük oluşu, ABD’nin ve AB ülkelerinin Etiyopya’da üretilen birçok ürüne gümrük ve kota uygulamamasının, uzun vadeli ve düşük faizli kredi ve teşviklerin Etiyopya’yı yatırımcılar için cazip hale getirdiğini söyledi.

Etiyopya Ticari Ataşesi Terefe Haile Eggu da, ülkelerindeki yatırım fırsatları hakkında Çukurova GİAD üyelerine brifing verdi. Eggu, Etiyopya’da hangi sektörlerde yatırım yapılabileceğini, söz konusu sektörlerde yatırımcıya sağlanan imkanları anlattı.

Toplantı sonunda Çukurova GİAD Başkanı Sakarya, Büyükelçi ve beraberindeki heyet üyelerine günün anısına plaket takdim etti, Büyükelçi Ayalew Gobezie Workneh de Sakarya’ya el yapımı özel bakır tepsi ve ülkesinde üretilen kahve verdi.