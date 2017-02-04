Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Konuk Cumhurbaşkanı, 7 Şubat 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada, "Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ülkemizdeki diğer resmi temaslarının yanısıra Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de iştirak edecektir" ifadesi kullanıldı.