Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wırtu, Türkiye'ye gelecek

Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wırtu, Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


04 Şubat 2017 17:07

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Konuk Cumhurbaşkanı, 7 Şubat 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir" denildi.
Açıklamada, "Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ülkemizdeki diğer resmi temaslarının yanısıra Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de iştirak edecektir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!