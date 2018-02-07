Etiyopya’nın Rabia’sının hayali gerçek oldu

Hayırseverlerin Sora’nın köyüne yaptırdığı caminin açılışı dualar, tekbirler ve kurbanlarla yapıldı. Açılışta, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten Etiyopyalı Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik için dua etti.

Etiyopya'nın Oromo Eyaleti Borana bölgesi Yabello kentine bağlı Simo köyüne birkaç yıl önce gelen misyonerlerin faaliyetleri sonucu, köy ve çevresinde yaşayanlar gibi Halime Gobu Sora adlı 5 çocuk annesi de eski dini 'Animizm'i bırakarak, Hristiyan oldu. Ancak bir süre sonra hem köyüne gelen misyonerlerin hem de dinini değiştirenlerin hal, hareket ve tavırlarını gözlemleyen Sora, yeni dinini içine sindiremedi. Arayış içerisine giren Sora, kilometrelerce mesafedeki bir Müslüman köyüne giderek, İslamiyeti öğrendi. Köyüne Müslüman olarak dönen Sora, köy ve çevresindeki binlerce kişinin de Müslüman olmasını sağladı. Çevresinde Rabia adıyla çağrılmaya başlayan Sora, köyünde bulunan derme çatma mescidin yerine de cami yaptırmak istedi. Ancak derme çatma, saman ve tahtalardan yapılan tek göz odada yaşayan ve 4 keçisiyle hayata tutunmaya çalışan, çevresindeki herkes de yoksul olan Sora, bu hayalini gerçekleştiremedi.

Sesini Türk yardımseverler duydu

Ülkede yardım faaliyetleri yürüten Deniz Feneri Derneği ise yaklaşık bir yıl önce incelemelerde bulunmak için geldiği bölgede Sora’nın hikayesini öğrendi. Harekete geçen Deniz Feneri, durumu merkezi İstanbul’da bulunan Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği ile paylaştı. Dernek de Sora’nın köyüne cami yapılması için kolları sıvarken, Sora’nın hayalini binlerce kilometre mesafedeki Türkiyeli hayırseverler gerçekleştirdi. Yapımına kısa süre önce başlanan caminin inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Buluşmada gözyaşları sel oldu

Caminin açılışı, Türkiye’den gelen Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği Genel Başkanı Süleyman Erdemir, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Erdemir ve dernek üyeleri ile çok sayıda Etiyopya vatandaşının katılımıyla yapıldı. Türkiye’den gelen grup, köy yakınlarında kendilerini motosikletli grupla konvoy halinde köye girdi. Tekbirlerle karşılanan grup, Etiyopyalı dindaşlarıyla kucaklaştı. Buluşma duygusal anlara sahne olurken, Etiyopyalı bazı kadınlar gözyaşlarına engel olamayıp, hıçkıra hıçkıra ağladı.

“15 Temmuz gecesi uyumadık”

Açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Teşekkür konuşması yapan Etiyopyalılar, “Kardeş olarak Türkiye’den buraya kadar geldiniz. Allah yardımcınız olsun. Türkiye’ye düşman olanlar, şu anda operasyon yürütülen teröristler zafer yüzü görmesin. Allah Türkiye’yi düşürmesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşman olanların elleri kırılsın. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde uyumadık, sabaha kadar dua ettik. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız” dedi.

“İslamı öğrenip, yaymaya başlıyorlar”

Duaların okunmasının ardından açılışa geçildi. Açılış konuşmasını yapan Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Simo’nun yaklaşık 4-5 bin civarında nüfusunun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar çoğunluğu Hristiyan oluyor. Ama evvelinin Hristiyanlıktan önceki dinleri yerel din. Kendi eski inançlarında bir ilah var. Bu Afrika coğrafyasının bütün eski ilkel dinlerinde tek bir yaratıcıya inanıyorlar. O yüzden İslamın bu bölgelerde yayılması oldukça kolay. İslamın yayılmasının nedeni olan bir bayan kardeşimiz var. Kardeşimiz buralar Hristiyanlaştıktan sonra başka bayanlarla birlikte tefekkür ediyorlar. Kendi aralarında diyorlar ki, ‘Bizim eski dinimizde ahlakımız, geleneğimiz, töremiz vardı. Ama biz Hristiyan olduktan sonra ahlakımız bozuldu. Babası belli olmayan çocuklar peydah olmaya başladı.’ Ve diyorlar ki, ‘Güzel bir iş yaptığımız zaman dedelerimiz derdi ki, Müslümanlar gibi yaptınız.’ Kardeşlerimiz dedelerinin bu cümlesinden sonra istişare ediyor. ‘Bir yanlışlık var bu işte’ diyorlar. Daha sonra bir Müslüman köy buluyorlar, orada İslamı araştırıp, öğrenip köylerine geliyorlar ve burada İslam’ı yaymaya başlıyorlar.”

Köye bir yıl önce geldiklerinde yaklaşık 30 metrekare bile olmayan çamurdan ve daldan bir mescidin bulunduğunu anlatan Kunt, “Biz bu mescidin fotoğraflarını alıp, Türkiye’ye götürdük. Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği’ndeki arkadaşlarımıza ulaştırdık. Onlara anlattık buradaki sosyolojik durumu. Onların katkılarıyla buraya Cafer-i Tayyar adıyla, bu ülkenin tarihinde ilk hicret eden Müslümanların lideri olan sahabenin adını taşıyan bir mescit yapıldı” diye konuştu.

Türkiye'deki hayırseverlere çağrı

Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği Genel Başkanı Süleyman Erdemir ise, “Sadece heyecanım var. Böyle bir şeyi nasip ettiği için Allah’a şükürler ediyorum. Allah kabul eylesin, Allah daha güzel hizmetler nasip eylesin. Buradaki kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Türkiye’deki kardeşlerimizden de buralarda bu ihtiyaçların çok olduğu bilincinde olarak destek vermelerini istirham ederim” ifadelerinde bulundu.

Açılış tekbirlerle yapıldı

Konuşmaların ardından caminin açılışı yapıldı. Kurdelesi tekbirlerle kesilen camide, ilk ezan okunup, namaz kılındı. Daha sonra ise yemek yenildi.

Türk hayırseverlere hediye

Etiyopyalılar ise yardımlarından dolayı Türk hayırseverlere, yerel kıyafetlerinden hediye etti. Hayırseverleri kendi elleriyle giydiren Etiyopyalıların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Program, 3 deve ve 2 ineğin kesilmesiyle sona erdi.

Mehmet Pişkin