Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Hilvan GAP Havalimanı mevkinde meydana geldi. Hilvan yolunda etkili olan kar yağışı kazalara davetiye çıkardı. Kaygan yollarda aşırı hız yapan 2 otomobil ile bir tankerin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bekir Basmacı

ŞANLIURFA