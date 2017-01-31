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Etkinliği artan kalça protezi uygulamaları

Total Kalça Protezi (TKP) kalçayı etkileyen pek çok problemde giderek etkinliği artan ve sıkça tercih edilen bir cerrahi yaklaşım. Bu yöntem kalça hareketlerinin düzelmesini ve ağrının ortadan kaldırılmasını sağlar. Ülkemizde her yıl giderek artan sayıda hastaya total kalça protezi ameliyatı uygulanmaktadır.

Etkinliği artan kalça protezi uygulamaları

31 Ocak 2017 11:57

Medicana International Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Yılmaz Şahin, ülkemizde artış gösteren total kalça protezi ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi. Op.Dr. Şahin, tedavi yöntemleri, iyileşme süreci ve şikayetlere değindi. "Kalça eklemi top ve yuva tarzı bir eklemdir." diyen Op.Dr. Şahin, ’’Top parçasını uyluk kemiğinin başı oluştururken, yuva ise kalça kemiğinin bir parçasıdır. Topun yuva içerisindeki dönüşü bacağınızı içe, dışa, öne, arkaya ve daire biçiminde oynatmanıza izin verir. Sağlıklı bir kalçada top ve yuva yüzeyleri düzgün bir kıkırdakla kaplıdır. Yüzeyin düzgün olması topun yuva içerisinde kolayca kaymasını sağlar’’ dedi.

Kalça eklemini tutan hastalıklar ve yol açtığı şikayetler
Op.Dr. Şahin, kalça eklemini tutan hastalıklar ve yol açtığı şikayetler hakkında şu bilgileri verdi:
"Kalça eklemini tutan dejeneratifosteoartrit (kireçlenme), kalça çıkığı, romatoidartrit (romatizma) gibi hastalıklarda eklem aralığında daralma olur. Eklem mesafesindeki daralma sebebiyle kalça ekleminin hareketleri kısıtlanacaktır. İlk aşamada hastalar ağrı duyacaklardır. Bu ağrı genellikle kasık bölgesinde bazen kaba et bölgesinde, hatta dizin iç yüzüne doğru da duyulabilmektedir. Hissedilen ağrı küntkarekterde olup, hastalığın başlangıç aşamalarında özellikle yol yürürken rahatsızlık verir. Daha sonraki aşamalarda ağrının şiddeti giderek artar ve istirahat halinde iken bile duyulmaya başlar. Hatta geceleri hastaları uykudan uyandırabilir. Ağrı ve eklem hareketlerindeki kısıtlılık, hastaların merdiven inip-çıkma, çorap giyme, oturup kalkma gibi fonksiyonlarının giderek bozulmasına yol açar.’’

Eklem hastalıklarında protez dışı tedavi yöntemleri
Tedavide öncelikle ameliyat dışı yöntemler denenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, ’’Kilo verme, baston ya da koltuk değneği kullanılması o ekleme gelen yükleri azaltacaktır. Ağrı kesici ilaçlar ağrının azalması ve hareketlerin daha iyi olmasını bir müddet sağlayabilmektedir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri, ameliyat kararı vermeden önce mutlak suretle denenmelidir. Ameliyat dışı yöntemlere cevap vermeyen, günlük yaşamı etkileyen şiddetli ağrı, hareket kaybı ve neticesinde fonksiyon kaybı olan hastalarda ’Total Kalça Protezi’ düşünülmelidir’’ şeklinde konuştu.

Kalça eklemi protezinde yapılan işlem
Kalça eklemi protezinde yapılan işlemi açıklayan Op.Dr. Şahin, ’’Hastanın kalçasına yerleştirilen parçalara ki, biz bunlara kısaca protez diyoruz, yuvaya konacak parçaya kap, uyluk kemiğinin içine konan parçaya da kök (stem) denmektedir. Bu parçaları kemiğe tutturmak için bir çok yol vardır. Örneğin, çimentolu bir total kalça protezinde parçalar kemiğe kemik çimentosu ile tutturulmaktadır. Çimentosuz total kalça protezinde ise kemik dokunun protez çevresine doğru büyüdükçe bağlanması gerçekleşmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası yürüme süreci
Ameliyat sonrası yürüme sürecine değinen Op.Dr. Şahin, ’’Cerrahiyi takiben 24 saat sonra ameliyat yerine yerleştirilen kan toplayıcı tüp çıkartılır ve bunu takiben hasta yatak kenarına oturtulup pozisyon değişikliği sağlanmaktadır. Bu esnada olabilecek baş dönmesi ya da bulantı kusma endişelendirmemelidir. Daha sonra bir yürüteç ya da koltuk değneği yardımıyla hastalarımızı ayağa kaldırılmaktayız. Her geçen gün hastalar daha rahat yürüdüklerini hissedeceklerdir. Bu ameliyatı geçiren hastalar özellikle ilk 6 hafta süresince alçak yerlere oturmamaya özen göstermelidirler’’ diye konuştu.

Etiketler: Medicana International, Op.Dr. Yılmaz Şahin, Total Kalça Protezi


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