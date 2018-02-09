Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu bildirdi.

Ayrıca harekat kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.