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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu

09 Şubat 2018 09:56

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu bildirdi.

Ayrıca harekat kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.  

 

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