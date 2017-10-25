'Eto’o 39 yaşına kadar oynamak istiyor'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) aylık olağan toplantısı Lara’daki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmciler ve davetliler katıldı. Sporun turizme olan katkısının tartışıldığı toplantıda konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 3 büyükler hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ‘Semt takımı’ diyen Öztürk, Samuel Eto’o ve Nasri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, Eto’o’nun Antalyaspor’da jubilesini gerçekleştirmek için 39 yaşında bırakacağını belirtirken, Nasri’nin transferinin ise Eto’o gibi Antalya’nın tanıtımına önemli derecede katkıda bulunduğuna işaret etti.

"ANTALYASPOR ŞEHRİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAK ARAÇTIR"

Antalya’nın spora en uygun yerlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Ali Şafak Öztürk, Antalyapsor tesislerinin Mancester City tesisleriyle yarışacak kapasitede olduğunu söyledi. Antalyaspor’a ciddi derecede yatırım yaptıklarını hatırlatan Öztürk, turizmle ilgili Barcelona futbol takımından örnek verdi. Öztürk, “Turizm açısından baktığınızda Antalyaspor belki şehri en iyi şekilde tanıtabilecek araçtır. Barcelona şehrini şehir yapan futbol takımıdır. Şu anda bir günlük turlara bile gittiğinizde stat gezme ve maçlara gitme turları koyarlar. En son baktığımda Barcelona’ya gidip stat veya takımla ilgili yerlere giden turistlerin oranları yüzde 70’in üzerindeydi. Bu çok önemli bir oran. Daha önce kasaba gibi olan şehir futbol takımı sayesinde, sportif başarı sayesinde şehir haline geldi” dedi.

“SAMİR NASRİ TRANSFERİNDEN ÇOK GÜZEL BİR REAKSİYON ALDIK”

Samir Nasri transferiyle ilgili görüşlerini anlatan Öztürk, “En son imzaladığımız oyuncu Samir Nasri’nin imza törenini Antalya şehrini tanıtalım diye şehir merkezinde Yivli Minare’nin altında yaptık. Belki ilk oldu. Bir şehir içerisinde bir oyuncuya imza töreni yaptık. Çok güzel bir reaksiyon aldık. Hatta başbakanımız Vietnam’dayken, onun yanındaki bir arkadaşımızın bize söylediği, televizyonu açtıklarında Nasri’nin imza törenini görüyorlar Antalya şehrinde. İşte bizim emeğimiz, bizim çabalarımız bu yüzden. Yoksa futbol ve spor üzerine genelde yapılan başkanlıklar, maalesef bir şeyler almak üzerine kurulabiliyor. İşte bu ündür, bazen yanlış başka nedenlerdir. Ama almak üzerine gelen çok kişiler var gerçekten” şeklinde konuştu.

“3 BÜYÜKLERDEN DAHA FAZLA DESTEKLENMEMİZ LAZIM”

Antalyaspor’un turizm geliri olarak Türkiye’ye diğer takımlardan daha büyük bir katkı sağlayacağına işaret eden Öztürk, “Türkiye’nin en fazla başarısını desteklemesi gerektiği kulüp Antalyaspor olmalı. Nedenler ortada. Şuanda baktığınızda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar semt takımları. Tabi ki tarihleri çok büyük, başarıları, kitleleri çok büyük ama bilinirliği, başarısı daha üst düzey olursa bunun geri dönüşü en büyük olacak şehir şu anda Antalyaspor. Bakıyorsunuz bir Trabzonspor örneği var. Devletin sadece bu dönemde değil, daha önceki dönemlerde de desteklediği bir kulüp. Çünkü oyuncu kalibresine bile baktığınızda, geçmiş zamanda oyuncu kalibresine baktığınızda, borç seviyesi ve yatırımlarına baktığınızda gerçekten ciddi yatırımlar almış bir kulüp. Ama Trabzonspor’un mu başarısı Türkiye için daha iyi olur yoksa Antalyaspor’un mu? Bence Antalyaspor’un daha önemli. Bu turizme katkısından dolayı ve yapabileceklerimizden dolayı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın bu bir araçtır. Antalya şehrini bütünleştirebilmek ve tanıtabilmek için Antalyaspor bir araçtır” diye konuştu.

“ETO’O 39 YAŞINDA BIRAKACAK”

Kendisine sorulan UEFA sorusuna, “Amacımız bu sene içerisinde inşallah Antalya’mızı Avrupa’ya götürebilmek’ diye cevap veren Öztürk, Eto’o’nun jubile sorusuna karşılık ise, “Bizden bağımsız olan kısımlar var. Pek bırakacağa benzemiyor kolay kolay. Şu anda kendi hedeflerini söylediğinde 39 yaşına kadar futbol oynamak istiyor. 2 sene daha var. Bizde inşallah doğru süreç içerisinde beraber şeyler yaparız, kendisini Antalya’nın tanıtımında daha fazla kullanabiliriz. Ama jubileden önceki kısım da çok önemli. Onları kulüpte oynuyorken kullanabilmek önemli. Mesela Samuel Eto’o FIFA’nın düzenlediği ödül törenine katıldı. Bu bile başlı başına Antalya’nın tanıtımıdır. Orada Antalyaspor oyuncusu gidiyor, Ronaldo’ya ödül veriyor. Bunu daha fazla geliştirmemiz lazım. Oraya temsilci göndermemiz lazım ki, gönderdik” diye cevap verdi.

“NASRİ, TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU”

Nasri ile ilgili yapılan ‘çok yüksek para verildi’ haberlerin tepki gösteren Öztürk, “Nasri diye oyuncu alıyorsunuz, herkes haber yapıyor. İşte geliri şu kadarmış, yalan yanlış haberler. Baktığınızda Türkiye’nin en değerli futbolcusu Antalyaspor’da Satma ihtimaliniz olduğunda bir yere en kolay belki elinizden çıkartabileceğiniz oyuncu. Ama bunun sürdürülebilirliği kısa sürüyor. Ne yapmanız lazım? Alt yapıya önem vermeniz lazım” ifadelerini kullandı.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise dünyada turizm sektörünün yüzde 6 büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, son dönemde New York ve Meksika’da yaşanan olayların turizme olumsuz yönde etki oluşturduğunu söyledi. Yağcı, olumsuzluklara rağmen dünyada Rusya hariç turizm sektörünün ilerleme gösterdiğini belirterek, Türkiye’nin ise Antalya ve İstanbul dışında farklı destinasyonlar oluşturulması gerektiğini söyledi.