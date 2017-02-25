Diğer
Kategoriler

Eto’o Galatasaray maçında yok

Antalyaspor’da yıldız forvet oyuncusu Samuel Eto’o sarı kart cezası nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Etoo Galatasaray maçında yok

25 Şubat 2017 17:44

Antalyaspor’da Samuel Eto’o, Akhisar Belediyespor maçının 66. dakikasında gördüğü sarı kart ligin 23. haftasında oynayacağı Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu Eto’o, ligde daha önce Karabükspor, Beşiktaş ve Konyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. Kamerunlu yıldız takımıyla bu sezon 19 maçta 9 gol atma başarısı gösterirken, 2 de gol pası verdi.

Öte yandan Antalyaspor, Akhisar Belediyespor’a karşı deplasmanda Özer Hurmacı (2) ve Aykut Çeviker’in golleriyle 3-0 yenik durumda. 

Adem Akalan

Etiketler: Eto’o, galatasaray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!