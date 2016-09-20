Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı

Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı.

Etoo süresiz kadro dışı bırakıldı

20 Eylül 2016 19:39

Samuel Eto'o, kendisini eleştiren Başkan Ali Şafak Öztürk'e verdiği sert cevap sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı. Eto'o sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilemiyorum, belki de bazıları 'siyahi' olduğum için saygı duymuyorlardır. Ama ben bu oyuna gelerek bulunduğum seviyeden inmeyeceğim" ifadesinde bulunmuştu.

Antalyaspor bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında Eto'o'yu süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı. Bugün yapılan antrenman öncesi tesislerde Samuel Eto'o'ya kadro dışı bırakıldığı söylenerek, yaptığı açıklamalar için de savunma istendi.

Karar sonrası Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, idmanda yer alan futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!