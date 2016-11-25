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Eto’o takımla birlikte çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı düzelen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o takımla birlikte çalıştı.


25 Kasım 2016 12:10

Son 3 haftada topladığı 9 puanla 11. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, ligde evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına Hasan Subaşı Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular daha sonra açma-germe, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı alanda yapılan çift kale maça sona ererken, Çalımbay, taktik maçta oyunu sık sık durdurarak oyuncularına ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Güral ve izinli olan Serdar Özkan katılmadı. Her iki bacağının üst kısmında yırtık olan ve İngiltere’de tedavi olduktan sonra dün akşam Antalya'ya dönen Kamerunlu yıldız Eto’o ise takımla çalışmalara başladı. Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen golcü oyuncunun sık sık arkadaşlarıyla şakalaşması dikkat çekti. 

Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Adanaspor maçında Eto'o'ya şans vermesi bekleniyor. 

Adem Akalan
ANTALYA 

Etiketler: antalyaspor


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