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Eto’o’dan 3 dilde teşekkür

Antalyaspor’un dünya yıldızı Samuel Eto’o, kendisine verilen onursal hemşehrilik beratına sosyal medya hesaplarından 3 ayrı dilde teşekkür etti.

Etoodan 3 dilde teşekkür

13 Aralık 2016 14:03

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından kendisine verilen ’Onursal hemşehrilik beratı’na, Samuel Eto’o’dan 3 ayrı dilde teşekkür geldi. Eto’o, sosyal medya hesaplarından Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak, "Bu onuru bana layık gören bu güzel ülke Türkiye’ye ve güzel insanlarına, Antalya şehrine ve Antalyaspor’a, sayın Belediye Başkanım Menderes Türel’e sonsuz şükranlarımı sunarım" paylaşımını yaptı.

Samuel Eto’nun bu paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, antalyaspor, fenerbahçe, samuel eto


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