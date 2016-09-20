Antalyaspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Samuel Eto'o, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeni ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakılmasının ardından Samuel Eto'o, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, önceki açıklamalarının Kulüp Başkanı Ali Şafak ile ilgili olmadığını vurguladı. Eto'o'nun açıklaması şu şekilde:

"Bugün instagram hesabımdan yayınlamış olduğum bir mesaj ile ilgili bir konuyu netleştirmek isterim; yayınlamış olduğum mesaj hiç bir şekilde kardeşim ve başkanım Ali Şafak ile ilgili değildir. Eğer bu ülkede, bu ülkedeki taraftarlar yıllar önce İspanya'da yaşadığım bir problem ile ilgili beni tüm yüreklilikleriyle destekledilerse, bu tarz bir konuyu bu ülkenin insanını kastederek gündeme getirmem mümkün değildir. Mesajım yıllardır bana nedensiz yere yıkıcı eleştiriler yapan, o eleştirdikçede kupalar kazandığım kendini bilmez bir kişiye idi.

'Sana tekrar söylüyorum; Antalyaspor'un ilk 4 maçını kullanarak, 'birilerini' satın alarak beni eleştirmeye devam etme. Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, idari kadrom ve başkanım Ali Şafak önderliğinde, bu sene için koymuş olduğumuz hedeflerimizi başaracağız. Ama şunu bilmelisin ki ben korkak değilim. Bana her saldırdığında, cevabımı vereceğim. Irkıma yapmış olduğun çirkin saldırıya gelince; tekrar söylüyorum, 18 yıldır bu işin içindeyim. Geldiğim yer belli, en iyisini yapmak için hala savaşıyorum."