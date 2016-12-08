Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Kamerunlu golcü Samuel Eto’o ve bazı yöneticiler, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. 16 Temmuz günü Antalya’da oynanması planlanan dünya karması ile Türkiye karması maçının iptaliyle ilgili Eto’o, “Benim arzum maçın Türkiye’de tekrar edilmesi. Böyle bir arzumuz var. En büyük arzum da o sahadan Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber futbol oynamak” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto’o, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak okul bahçesinde öğrencileri selamlayan Başkan Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Eto’o’ya öğrenciler çiçek takdim etti. Daha sonra Eto’o ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, okulda oldukları için mutlu olduklarını ve bütün öğrencileri Fenerbahçe maçına beklediklerini dile getirdi. Öğrencilerden biri de Samuel Eto’o’ya, çizdiği resmi verdi. Çiçek takdim edilmesinden sonra Eto’o, Başkan Öztürk ve Rıza Çalımbay öğrencileri arkalarına alarak öz çekim yaptı. Program daha sonra özel okulun konferans salonunda devam etti. Minik öğrenciler Başkan Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o’ya sorular sordu.

ÖZTÜRK: "BRANŞLARIMIZ İÇİN DÜŞÜNÜYORUZ"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Antalyaspor’u her dalda bir dünya kulübü yapmak istiyoruz. Bu yıl biraz sıkıntı oldu ama gelecek yıl futbol başta olmak üzere diğer branşlarda daha iyi bir Antalyaspor izleyeceksiniz” dedi. Döşemealtı’nda yeni yapılan Antalyaspor Tesisleri hakkında da konuşan Öztürk, "Bu tesisi A takım ve U21 takımı için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hasan Subaşı Tesisleri’ni diğer branşlarımız için düşünüyoruz" diye konuştu.

“BORÇSUZ ANTALYASPOR BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Kulüp olarak borçlarının olduğunu dile getiren başkan Öztürk, “Beklediğimizden daha büyük bir borç var. Biz bu borcu toparlamak istiyoruz. Görevi bıraktığımızda da inşallah borçsuz bir Antalyaspor bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin, "Takıma Eto’o gibi bir dünya yıldızı getirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Böyle yıldız oyuncuyu getirmek kolay olmuyor. Bundan sonra dünya yıldızlarını getirmeyi değil, alt yapıdan dünya yıldızlarını çıkarmayı düşünüyoruz" diye yanıt verdi.

ÇALIMBAY: “ZAMAN ZAMAN BÖYLE HATALAR OLUYOR”

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçta İskoç hakemin yaptığı hatalarla ilgili gelen soruya Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Zaman zaman böyle durumlar oluyor. Geçen sene de Fenerbahçe maçında olmuştur. Ben kasıtlı olarak yaptıklarına inanmıyorum. Hakemler böyle hatalar yapıyor” dedi.

“MAÇLARDA HERKES ÇOK MÜCADELE ETTİ”

Takımın başına geldikten sonra takımda yükselişin olduğuyla ilgili soruya deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bu seneyi geçmemiz gerekiyor. Takıma, oyuncularıma çok güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza çok inanıyorum. Maçlarda herkes çok mücadele etti. Bir takım hüviyetini kazandık. Benim güvenimi boşa çıkarmadılar. Yolumuz çok uzun, çok kazanmamız gereken maçlar var. Özellikle bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe, sonrasında oynayacağımız Bursa ve Kasımpaşa maçları ikinci yarıdaki yolumuzu gösterecek. Önemli olan 3 maçı çok iyi geçirmek. Ben takımıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ETO’O: “KURDUĞUM VAKIFLA ÜLKEME ÇOK YATIRIM YAPTIM”

Ülkesine futbolcu olarak neler yaptınız sorusuna 35 yaşındaki Kamerunlu golcü oyuncu, “10 yıl boyunca kurduğum vakıfla ülkeme çok fazla yatırım yaptım. Kurmuş olduğumuz vakıfla şu günlerde ülkemde bir hastane açılacak” dedi.

“İPTAL EDİLEN MAÇIN TEKRAR EDİLMESİNİ ARZU EDİYORUM”

16 Temmuz günü Antalya’da oynanması planlanan ve yaşanan Darbe Kalkışması’ndan sonra iptal edilen Samuel Eto’o Vakfı’nın kuruluşunun 10. Yılı etkinliği kapsamındaki Dünya karması - Türkiye karması maçının tekrar edilmesini arzuladığını belirten Eto’o, “Benim arzum maçın Türkiye’de tekrar edilmesi. Böyle bir arzumuz var. En büyük arzum da o sahadan Sayın Cumhurbaşkanı’yla beraber futbol oynamak. Buradan sizin huzurlarınızda tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, başkanımız Ali Şafak Öztürk’e ve burada olmamada emeği olanlara teşekkür ediyorum. Umarım dünya yıldızlarını Antalya’ya getirip bu şöleni hep beraber yaşarız” diye cevap verdi.

Soruların ardından yapılan çekilişle 2 öğrenciye Fenerbahçe maçını locadan, 2 öğrenciye akşam yemeği ve 1 öğrenciye de Eto’o’nun imzaladığı Antalyaspor forması hediye edildi.