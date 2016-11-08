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Etrafa rast gele ateş açan Alzheimer hastası, paniğe yol açtı

Kastamonu’da 90 yaşındaki vatandaşın etrafa rastgele ateş açtığı yönünde ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin olay yerine gittiği esnada üzerlerine ateş açılması sonrası sıcak saatler yaşandı.

Etrafa rast gele ateş açan Alzheimer hastası, paniğe yol açtı

08 Kasım 2016 08:11
Etrafa rast gele ateş açan Alzheimer hastası, paniğe yol açtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Şehit Şerife Bacı Caddesi üzerinde 90 yaşındaki bir vatandaşın av tüfeği ile etrafa rastgele ateş ettiği yönünde polis ekiplerine ihbar geldi. İhbarı değerlendiren polis ekiplerinin, olay yerine gittiği esnada yaşlı vatandaşın kendilerine de ateş edildiği yönünde telsizden anons geçmesi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Çok sayıda takviye polis ekibinin sevk edildiği olay yerine, TOMA ve özel hareket ekipleriyle KOM, Asayiş Şube Müdürlüğü ve TEM gibi ekipleri de sevk edildi. 90 yaşındaki Mahir D.’nin av tüfeği ile ateş ettiği evin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan ekipler, megafondan Mahir D.’nin teslim olması ve silahı bırakması yönünde anonslar geçti. Asayiş, Terör, KOM ve Özel Harekat ekiplerinin çelik yelek giyerek önlem aldıkları olayda, Mahir D. yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonrası etkisiz hale getirildi.

Evinin önünde otomobilde içki içenlere kızdığı için etrafa ateş ettiği öğrenilen Mahir D.’nin, sinir krizi esnasında evinin camını kırdığı için elinde kesikler oluştuğu ve yaralandığı görüldü. Mahir D., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: alzheimer hastası, kastamonu


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