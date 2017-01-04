Son dönemde ülkemize saldırılarını artıran üst akıl ve kuklaları milletimizin canına kast etmeye devam ediyor. Türkiye gazetesinden Mustafa Necati Özfatura'nın adeta bugünleri görerek uyarılarda bulunduğu 23 Nisan 1987'de yayınlanan yazısı yaşanan olayları daha iyi idrak etmemize yardımcı oluyor. Ülkemizin darbe ve terör örgütleri tarafından engellenmemesi halinde 2020'de dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline geleceğini belirten Özfatura, bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin bölgede oynanan oyunları kökten bozacağını dile getiriyor.

İşte o yazı: