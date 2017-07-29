ETU Triatlon’da madalyalar sahiplerini buldu

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali, yaş grupları olimpik mesafede madalya ve plaketler sahiplerini buldu.

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle, Gürpınar Sahili’nde başlayan ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali’nde dereceye girenler madalyalarını aldı. İlk kez Gürpınar sahilinde gerçekleşen ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali Olimpik kategoride ve Paratiratlon kategorilerinde yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yaş grupları olimpik kategorisinde kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yarışacağı sporcular, bin 500 metre yüzme, 40 kilometre pedal çevirme ve 10 kilometre koşularıyla parkurlarını tamamladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı törenle dereceye giren sporculara madalyaları ve plaketleri takdim edildi.

Yarışmalara katılan ünlü televizyon sunucusu Nevşin Mengü ise değerlendirmede bulunarak, “Güzel geçti, deniz sertti biraz akıntılı ve dalgalıydı. Ama bu bir açık hava sporu açık hava sporu bu da açık hava sporu her türlü koşula hazır olmanız lazım. Böyle zorlu etaplar daha iyi bizi yurt dışındaki etaplara da hazırlıyor aynı zamanda. Bisiklet parkuru güzeldi. Sonrasında da koşuydu. Beylikdüzü sahili çok güzel ve belediye de çok güzel organize etmiş. Belediyeye teşekkür ederiz” dedi.