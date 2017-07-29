Diğer
Kategoriler

ETU Triatlon’da madalyalar sahiplerini buldu

Ünlü televizyon sunucusu Nevşin Mengü Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali’ne katıldı.

ETU Triatlonda madalyalar sahiplerini buldu

29 Temmuz 2017 19:32

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali, yaş grupları olimpik mesafede madalya ve plaketler sahiplerini buldu.

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle, Gürpınar Sahili’nde başlayan ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali’nde dereceye girenler madalyalarını aldı. İlk kez Gürpınar sahilinde gerçekleşen ETU Triatlon Avrupa Kupası Finali Olimpik kategoride ve Paratiratlon kategorilerinde yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yaş grupları olimpik kategorisinde kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yarışacağı sporcular, bin 500 metre yüzme, 40 kilometre pedal çevirme ve 10 kilometre koşularıyla parkurlarını tamamladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı törenle dereceye giren sporculara madalyaları ve plaketleri takdim edildi.

Yarışmalara katılan ünlü televizyon sunucusu Nevşin Mengü ise değerlendirmede bulunarak, “Güzel geçti, deniz sertti biraz akıntılı ve dalgalıydı. Ama bu bir açık hava sporu açık hava sporu bu da açık hava sporu her türlü koşula hazır olmanız lazım. Böyle zorlu etaplar daha iyi bizi yurt dışındaki etaplara da hazırlıyor aynı zamanda. Bisiklet parkuru güzeldi. Sonrasında da koşuydu. Beylikdüzü sahili çok güzel ve belediye de çok güzel organize etmiş. Belediyeye teşekkür ederiz” dedi.

Etiketler: ETU Triatlon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!