EURAS Başkanı Dr. Aydın: “Terörü eğitimle yeneceğiz”

Dünyanın 3’üncü büyük eğitim zirvesi olma özelliğini taşıyan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde bölgenin ve dünyanın eğitim sorunları mercek altına alınırken, katılımcılar; ''daha iyi ve daha güvenli bir gelecek için terörsüz bir dünya,'' dileğinde bulundular. Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın da, dünyaya terörü yenmenin yolunun eğitimden geçtiğini ifade ederek, “Hipokrat yemini yapmış doktor anlayışıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi kucaklamalıyız. Buraya gelip dünyaya bir barış mesajı verdiğiniz için sizlere ülkem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS desteği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi’ne 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı. 112 konuşmacının katıldığı zirvede ayrıca, 42 panel ve seminer gerçekleşirken, Malezya, Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS ile ortaklık anlaşmasına vardı. Anlaşma çerçevesinde Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Idris Jusoh bir protokol imzaladı. Protokol ile birlikte ortak etkinliklerin yanı sıra üye olan eğitim kurumları arasında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Farkındalık oluşturan inovasyona ihtiyacımız var

Dr. Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, “Bugün, Endüstri 4.0’ın, kafa naklinin, uzaya araba göndermenin, insansız araçların konuşulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. İnovasyon değil, farkındalık oluşturan inovasyona ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde fark oluşturabiliriz. Tabii kaynakların eksikliği, çevre kirliliği, göç ve benzeri problemler hepimizin ortak problemleri. Bunlarla herhangi bir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Üniversiteler burada devreye girmek zorunda. Bu kazanımlardan herkes eşit bir şekilde yararlanmalıdır” diye konuştu.

Dünyanın geçirdiği dönüşümü de kabul etmek zorunluluğu olduğunu ancak kendi köklerinden kopmamak gerektiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Dünya bir köye dönüştü ve sınırlar kalktı. Bana sorarsanız bu zarardır çünkü bu büyük balığın küçük balığı yutması anlamına gelebilir. Bu yüzden, kendi kimliğimize sahip çıkacağız. Kimliksiz toplumlar yetiştirmeden ve köklerinden kopmadan küresel dünyaya adapte olacağız. Aksi hâlde, köklerinden kopmuş bir ağaç kurumaya mahkûmdur” değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü olmanın tek kriteri bilgidir

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi-EURIE buluşmasına katılan İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Üyesi Prof. Dr. İrfan Gündüz ise yaptığı konuşmada, Batı dünyasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bitirdiğini ve beşeri kaynaklarını da bitirmek üzere olduğunu söyleyerek, “Atasözümüz gözden uzak olan gönülden de ırak olur, diyor. Daha sık bir araya gelerek gönüllerimizi de daha yakın kılmalıyız. İletişim teknolojisi dünyayı köy kadar küçülttü ve avucumuzun içinde bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla, üniversitelerimiz teknoloji ekseninde kendini dönüştürmek zorundadır. Eskinin alimi gerekli gereksiz her türlü bilgiyi bilirdi. Bugünün alimi ihtiyaç duyduğu zamanda ihtiyaç duyduğu bilgiyi bilendir. Güçlü olmanın tek kriteri bilgidir. Bugün, bilgiyi bulmaktan daha önemli olanın bilgiyi paylaşmak olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgiyi öğrenmek, öğretmek ve paylaşmak akademik kurumların ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.