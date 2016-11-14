15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin yaraları hızla sarılırken, konuyla ilgili Batı’nın vurdumduymaz tutumu sorgulanıyor. Avrasya Üniversiteler Birliği’nin, darbe girişiminin Avrupa’da ve dünyadaki yansımalarının masaya yatırdığı panele alanında uzman birçok uluslararası akademik isim katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Londra’dan Diplomasi Akademisi Onursal Başkanı Prof. Joseph Mifsud, İsviçre’den siyasi analist ve Avrasya bölgesini yakından izleyen uzmanlardan Dr. Stephen Roh, Uluslararası Hukuk Uygulamaları Takip Merkezi Başkanı Dr. Nagi Idris, İtalya’daki La Sapienza Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan aynı zamanda da Türkiye ile ilgili yazmış olduğu kitaplarıyla bilinen Fabio Grassi ve İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem katıldı.

“BATI’NIN BİZİ ANLAMASI İÇİN KENDİMİZİ ANLATMAMIZ LAZIM”

Avrasya coğrafyasında bulunan yükseköğretimlerin kalitesini arttırmak ve akademik çalışmalara imza için 8 yıl önce kurulan EURAS’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “15 Temmuz’un önemini Batı’nın anlaması için öncelikle kendimizi anlatmamız lazım” dedi. Mustafa Aydın aynı zamanda, “Paneldeki konuşmacılarımızı özellikle yabancı akademisyenlerden seçtik ve hiç Türk konuşmacı koymadık. Çünkü tamamen onların bakışı ve görüşüyle 15 Temmuz darbe girişiminin algısını ve yankısını izlemek istedik. Birçok uluslararası akademisyen de Batı’nın bu anlamda yanlı davrandığını, 15 Temmuz’daki Türk halkının ortaya koymuş olduğu demokratik duruşun gerçek niyetini algılamaktan uzak olduğunu düşünüyor ve dile getiriyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmaların Türkiye’de değişik platformlarda yapılması, özellikle de Avrupa’ya 15 Temmuz hain darbe girişiminin altında yatan sebepleri ve Türk halkının buna karşı göstermiş olduğu reaksiyonu anlatmamız lazım. Biz burada oturup kızarak bir yerlere varamayız. İğneyle kuyu kazar gibi anlatmak zorundayız. Eğer anlatmazsak karşı taraf bizi anlamaz” şeklinde konuştu.

“AB ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELERE YAVAŞ TEPKİ VERDİ”

Konferansın moderatörlüğünü yapan İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem de, “Panelin ortak sonucu olarak AB’nin 15 Temmuz ile ortaya çıkan gelişmelere yavaş tepki verdiği konusunda hem fikir olduk” şeklinde konuştu.

AB için “Aslında başta ilgisiz kaldı” diyen Prof. Dr. Celal Nazım İrem konuşmasına şöyle devam etti; “Başta ilgisiz davrandılar. Sonucun ne olacağını görmeye çalıştılar ve daha sonra da ikili bir tutum sergilediler. İlerleyen zamanlarda da sanki bu darbe girişimi hiç olmamış ve ondan sonrası daha önemliymiş gibi davranmaya başladılar. Aslında AB ile Türkiye birbirleriyle çok değişik şekillerde bağlantılı iki bölge. AB’nin ortaya çıkan zayıf tutumu için iyileştirici bir sürece ihtiyaç var. Bu da iki bölgenin karşılıklı bağımlılıklarını ve sorumluluklarını hatırlamasıyla oluşabilecek bir süreç. Konferansta aynı zamanda Türkiye’nin kritik rolü de değerlendirildi. Hem enerji coğrafyası açısından hem de çevresindeki rejimlerin oluşturduğu iktidarsızlık ortamının Türkiye’ye etkileri konuşuldu. Bunun sonucunda da askeri rejimler, ülkelerde küresel şartlar altında bir çözülme sürecini tetikliyorlar. Sonuç olarak da panel, demokrasinin daha da geliştirilmesinden başka bir çözüm yolu oluşturulmadığına dair bir sonuca vardı.”

Konferans sonunda konuşmacı olarak katılan akademisyenlere plaket verilirken aynı zamanda da İAÜ Müzik Kulübü tarafından 15 Temmuz için hazırlanan klip de büyük beğeni topladı.