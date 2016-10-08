Avrasya bölgesindeki sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde paylaşım, gelişim ve farkındalık unsurlarını daha üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği’nin eğitim programı olan EURAS Academy, katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli bir konu üzerinde bakış açılarının oluşmasını amaçlıyor. Azerbaycan’ın Odlar Yurdu Üniversitesi’ndeki ilk programda, üniversitelere uluslararasılaşma konusunda etkin çözüm önerileri sunuldu.

EURAS Academy’e Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, Odlar Yurdu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Veliyev, Bakü Ali Neft Mektebi Rektörü Doç. Dr. Elmar Qasımov, Azerbaycan’da bulunan 22 üniversite ve üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Avrasya Üniversiteler Birliği ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi karşısında Azerbaycan’ın devlet ve millet olarak Türk halkının iradesinden yana koyduğu net tavrın altını çizerek “Türkiye, 15 Temmuz’da büyük ve acı bir demokrasi sınavından başarıyla geçmiştir. Hain bir darbe girişimine karşı Türk halkı, milli iradeye, demokrasiye, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne kahramanca sahip çıkmıştır. Bu süreçte Azerbaycan devleti, dost ve kardeş halkı, Türk milletine ve seçilmiş hükümetine tam ve gönülden bir destek vermiştir. Bu anlamlı ve değerli destek için kendim ve üniversitem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

EURAS olarak ana fikirlerinin Avrasya coğrafyasındaki üniversiteler arasındaki işbirliklerini arttırmak olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, üniversitelerin uluslararasılaşmasının önemine vurguda bulunarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i Avrasya'da yaşamaktadır ve hem ekonomik imkanlar, hem de yeraltı zenginlikleri açısından çok önemli bir bölgedir. Avrasya, dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 60'ına ve bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük altı ekonomisi Avrasya'da bulunmaktadır.”

“Bugün kendini bir ‘dünya üniversitesi’ veya ‘uluslararası üniversite’ diye tanıtmayan bir yükseköğretim kurumu yok. ‘Uluslararasılaşma’ konusunda üniversitelerimiz kadar, devletler de bilinçli ve müdahil. Devletler, üniversitelerini dünyaya açılmaya, yeni işbirlikleri kurmaya, uluslararası öğrenci sayılarını artırmaya teşvik etmekte. Bugün üniversiteler biliyorlar ki; eğer uluslararasılaşma süreçlerini başlatmazlar, eğitim kadrolarını, kampüslerini ve öğrenci profillerini çokuluslu hale getirmezler ise kaliteyi artırmak, araştırmalara fon bulmak, öğrenci sayılarını artırmak ve rekabet şansı yakalamak mümkün değil.”

“İşte bizim EURAS olarak son yıllarda yürüttüğümüz bütün çalışmalar, üye üniversitelerimizin uluslararası bir üniversite olmasına yönelik hedefleri gerçekleştirmesini kolaylaştırıyor. Bölgemizden birçok saygın üniversiteyi bir araya getiren bir platformda, üye üniversitelerimiz arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak proje ve konferanslar, uluslararası gençlik festivalleri gibi uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz.”

Akademi ve eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını Odlar Yurdu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Veliyev yaptı. Veliyev konuşmasında, EURAS’ın çalışmalarıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da güçlendirdiğini belirtti. Ali Neft Mektebi Rektörü Doç. Dr. Elmar Qasımov ise yaptığı konuşmada yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemine dikkat çekti.

EURAS Academy’de uluslararası ilişkilerden sorumlu profesyonel eğitim atölyesi ile katılımcılara, üniversitelerin uluslararasılaşmaları hakkında püf noktalar aktarıldı. Erasmus+ ve Mevlana öğrenci değişim programları ile akademik personel değişim programları hakkında ayrıntılı bilgiler verilirken, atölye çalışmasına katılanlarla üniversitelerin uluslararası öğrencilere daha iyi seslenebilmeleri konusunda bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

