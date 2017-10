Eurasia Graphics 2017 Bahçeşehir Üniversitesi’nde!

2012 yılında uluslararası uzmanlar tarafından oluşturulan bilim komitesi ile pek çok araştırmacının katılımıyla başlayan Eurasiagraphics’e bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunlarını konu alan uluslararası etkinlik, bu alanlarda faaliyet gösteren birçok araştırmacı, uzman ve öğrenciyi bir araya getiriyor. Program, alanında uzman, çok sayıda konuşmacının sunumlarını ve çalışmalarını paylaşması için ortak bir zemin oluşturuyor. İçerik bakımından geniş bir alanı kapsamakta olan konferansın bu yılki odağı VR ve Gaming olacak. "Cesur Yeni Dünyalar: Sanal ve İnteraktif Gerçekler" teması altında gerçekleşecek etkinlik, odak noktası, atölyeler ayağı ve görsel kimliği ile bu yıl çok daha önemli isimleri bir araya getiriyor.

Araştırmacıların bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunları kapsamında deneyimlerini ve buluşlarını paylaşacağı konferansta “Brave New Worlds” temalı konuşmayı Vancouver Film Okulu, Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Peter Walsh yapacak.

Eurasia Graphics, bilgisayar grafiklerinde ve uygulamalarda 2012 yılında başlayan kar amacı gütmeyen bir etkinliktir. Eurasia Graphics, bilgisayar grafikleri, animasyon ve oyun alanlarında çalışan araştırmacıları, uygulayıcıları, öğrencileri ve endüstri bulgularını dostça ve işbirlikçi bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Peter Walsh Kimdir?

Vancouver Film Okulu’nda Oyun, Web ve Mobil Programlar için Oyun Tasarımı ve Programlama bölümünün başkanlık görevini yürütmektedir. Yaklaşık 80 personel ve 180 öğrenciyi yöneten Walsh, Şili, Brezilya, Hindistan, Çin ve Dubai dahil olmak üzere konferanslarda konuşma yapmıştır. 2016'da Kanada'nın ilk sanayi sponsorluğundaki VR laboratuvarını kurmaya yardım etti. Kanada hükümetinin K-12 okulları için Kodlama Müfredatı danışma kurulunda bulunuyor. Oyun geliştirme ile ilgili çok sayıda kitap yayımlamıştır. Kitapları ayrıca başka dillere de çevrilmiştir. Peter'ın üzerinde çalıştığı eserler satış rekorları kırdı, BAFTA'lar, Golden Joystick'ler, SpikeTV ödülleri ve Interactive Arts Akademisi ödülü de dahil olmak üzere büyük endüstri ödülleri aldı. Oyun endüstrisinde on yıldan fazla bir süre yazılım mühendisi, üst düzey mühendis ve teknik direktör olarak çalışmıştır. Motor ve sistem teknolojileri ile ilgili de çalışmalar yapmıştır. Harry Potter franchise, F1, Madalyayı Onur Franchise, Crackdown, APB, Lemmings, The Shoot ve diğerleri gibi son on yılın en beğenilen oyunları üzerinde çalıştı. Ayrıca pazarlama, üretim ve iş geliştirme alanında da çalışmaları vardır. Kanada, İrlanda ve İngiltere vatandaşı olan Walsh, oyun geliştirmek ve öğretmek için hala yeni projeler geliştirmektedir.