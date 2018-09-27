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EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi ?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi ?
EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi ?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğiyle ilgili olarak, "Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ü düzenleme hakkının Almanya'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. 

UEFA Başkanı Ceferin, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024'ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" diye konuştu.  

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