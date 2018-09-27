EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke açıklanıyor

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştirecek.

Türkiye adına sunumu TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Adaylık Elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapacak.

Medyaya kapalı olarak gerçekleşecek bu oturumların ardından, UEFA Yönetim Kurulu yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle UEFA EURO 2024 ev sahibi federasyonu ilan edecek.