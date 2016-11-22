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Eurobasket 2017 grup maçları Ülker Sports Arena'da

Eurobasket 2017'de grup maçlarına Abdi İpekçi Spor Salonu yerine Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Eurobasket 2017 grup maçları Ülker Sports Arenada

22 Kasım 2016 09:43

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek Eurobasket 2017 organizasyonu öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA heyetinin, organizasyonun detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Turnuvada grup karşılaşmalarına Abdi İpekçi Spor Salonu’nun; final grubu maçlarının da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanmasına karar verilmişti. Ancak TBF ve FIBA tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonrasında grup maçlarına ev sahipliği yapması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine, basketbol severler için daha iyi şartlar sağlayan, daha iyi basketbol deneyimi sunan, pazarlama koşullarının şampiyonaya katacaklarının pozitif yönde olması, yüksek kapasite, dinamik ve iyi atmosfer sunması gibi imkanlar nedeniyle Fenerbahçe Arena’da oynanmasına karar verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, organizasyon komitesine de bu yönde bir öneride bulundu. Teklifi değerlendiren FIBA Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında grup karşılaşmalarının Fenerbahçe Arena’da oynanmasına karar verdi. Eurobasket 2017 biletleri ve paket satışlarıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır." 


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