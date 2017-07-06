Eurocup’ta rakipler belli oldu

Eurocup'ta gruplar, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Eurocup’ta bu sene Türkiye’yi Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuva 4 gruplu 6’şar takımdan oluştu. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16’ya yükselecek. Kura sonucunda Galatasaray Odeabank B, Darüşşafaka A ve TOFAŞ da D Grubu’nda yer aldı.

Kura çekiminden sonra oluşan gruplar şöyle:

A Grubu : UNICS Kazan, Darüşşafaka, Cedavita Zagreb, FIAT Turin, Morabanc Andorra La Vella, Parıs Levallois

B Grubu: Galatasaray Odeabank, Bayern Münih, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Grissin Bon Reggio Emilia, Lietkabelis Panevezys, Buducnost Voli Podgorıca

C Grubu: Lokamotif Kuban, Alba Berlin Zenit, Retabet Bilbao Basket, Retabet Bilbao Basket, Limoges CSP, Partızan Nis Belgrade

D Grubu: Gran Canaria, Zenit, TOFAŞ, Dolomiti Energia Trento, Ratiopharm Ulm, Asvel Basket Villeurbanne

Oğuzhan Ort