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Eurocup’ta rakipler belli oldu

Bu sezon Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ’ın yer aldığı Eurocup’ta gruplar belli oldu.

Eurocupta rakipler belli oldu

06 Temmuz 2017 15:07

Eurocup'ta gruplar, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Eurocup’ta bu sene Türkiye’yi Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuva 4 gruplu 6’şar takımdan oluştu. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16’ya yükselecek. Kura sonucunda Galatasaray Odeabank B, Darüşşafaka A ve TOFAŞ da D Grubu’nda yer aldı.

Kura çekiminden sonra oluşan gruplar şöyle:

A Grubu : UNICS Kazan, Darüşşafaka, Cedavita Zagreb, FIAT Turin, Morabanc Andorra La Vella, Parıs Levallois
B Grubu: Galatasaray Odeabank, Bayern Münih, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Grissin Bon Reggio Emilia, Lietkabelis Panevezys, Buducnost Voli Podgorıca
C Grubu: Lokamotif Kuban, Alba Berlin Zenit, Retabet Bilbao Basket, Retabet Bilbao Basket, Limoges CSP, Partızan Nis Belgrade
D Grubu: Gran Canaria, Zenit, TOFAŞ, Dolomiti Energia Trento, Ratiopharm Ulm, Asvel Basket Villeurbanne 

Oğuzhan Ort


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