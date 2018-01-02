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EuroCup'ta Türk derbisi

EuroCup Top 16 Turu E Grubu'nda Galatasaray Odeabank, yarın sahasında Darüşşafaka Basketbol ile karşılaşacak.

EuroCupta Türk derbisi

02 Ocak 2018 10:39

EuroCup Top 16 Turu bir Türk derbisine sahne olacak. E Grubu'nda yer alan iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Basketbol yarın saat 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar, kendine Avrupa'da teselli arıyor. Daçka ise lider bitirdiği ilk turun avantajını kullanarak deplasmanda galip gelmek istiyor.
Top 16 Turu E Grubu'nda Galatasaray ve Darüşşafaka'nın dışından İspanya'dan Gran Canaria ile Almanya'dan ALBA Berlin yer alıyor.

Galatasaray geri dönüşle yükseldi

EuroCup'ta ilk turda B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4'te 0 ile başladığı organizasyonda muhteşem bir geri dönüş yaparak geriye kalan 6 maçta 5 galibiyet aldı ve grubunu ikinci bitirerek bir üst tura yükseldi. Galatasaray Odeabank, aynı başarıyı ligde ise gösteremiyor. Aslan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak kendine 10. sırada yer buldu.

Daçka gruptan lider çıktı

Darüşşafaka Basketbol da A Grubu'nu lider bitirerek bir üst tura yükseldi. Daçka, 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak rahat bir grup aşaması geçirdi. Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin de 19 sayı ortalaması yakaladığı ilk aşamanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Darüşşafaka Basketbol, ligde çıktığı 13 mücadelede ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Uygar Aydın
 

 

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