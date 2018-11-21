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EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan İzmir ekibi

EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan İzmir ekibi
EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan İzmir ekibi

FIBA Eurocup C Grubu 6. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 86-75 mağlup etti.

FIBA Eurocup C Grubu 6. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi grubu 2. sırada bitirerek adını 2. tura yazdırırken, İstanbul BBSK ise organizasyona veda etti.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Haris Bijedic, Ciprian Stoica, Alfred Jovovic
Pınar Karşıyaka: Chatman 11, Henry 22, Marei 7, Walker 10, Berke 9, Tayfun 9, İnanç 2, İlkan 8, Berk 8, Arça
Başantrenör: Özhan Çıvgın
İstanbul BBSK: Babic 17, Semih 20, Holloway 9, Kulig 9, Mehmet 10, Mert Gizir 1, Berent 3, Minchev 4, Ramazan 2
Başantrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-35 (İstanbul BBSK lehine)
3. Periyot: 59-59  

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