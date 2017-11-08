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Euro'da tarihi rekor

Doların arından hareketlenen Euro/TL paritesi 4,5240 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euroda tarihi rekor

08 Kasım 2017 13:24

Dolar ve euro, TL karşısında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Saat 13:00 itibariyle 3,90 seviyesini gören Dolar/TL paritesinin ardından euroda yükselişe geçti. Euro/TL, yüzde 0,04'lük yükselişle tüm zamanların rekoru olan 4,5240 seviyesine ulaştı. Kur, şu sıralarda 4,5185 düzeyinden işlem görüyor.

Dolar, 3,90ı gördü Dolar, 3,90'ı gördü

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 1,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.172 puanlık azalışla 111 bin 99 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti.

 

 

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