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Euroleague’de 12. haftanın MVP’si Fabien Causeur

THY Euroleague’in 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Brose Bamberg’in Fransız oyuncusu Fabien Causeur seçildi.

Euroleaguede 12. haftanın MVPsi Fabien Causeur

17 Aralık 2016 15:18

THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Brose Bamberg’in Anadolu Efes’i 91-83 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Fabien Causeur, MVP seçildi. Causeur, Efes’e karşı 31 dakikada 28 sayı, 3 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile oynayarak toplamda 35 verimlilik puanıyla haftanın MVP’si oldu.

TÜRK TAKIMLARI 4’TE 2

THY Euroleague’in 12. haftasında ligde mücadele eden 4 Türk takımından 2’si galibiyetle kapadı. Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş parkeden galip ayrılırken, Anadolu Efes ile Fenerbahçe ise rakiplerine mağlup oldu.

CSKA MOSOKOVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Euroleague’de 12. hafta geride kalırken CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. Moskova’yı Real Madrid, Olympiakos, Baskonia ve Fenerbahçe takip ediyor. Türk takımlarından Darüşşafaka Doğuş 7., Anadolu Efes 8., ve Galatasaray Odeabank ise 15. sırada haftayı kapadı.

THY Euroleague’in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 91 - Baskonia: 92

Darüşşafaka Doğuş: 81 - Real Madrid: 68

Zalgiris Kaunas: 75 - Olympiakos: 88

Kızılyıldız: 83 - Maccabi FOX Tel Aviv: 58

Brose Baskets Bamberg: 91 - Anadolu Efes: 83

Galatasaray Odeabank: 83 - EA7 Olimpia Milano: 80

CSKA Moskova: 92 - FC Barcelona Lassa: 76

Panathinaikos Superfoods: 81 - Fenerbahçe: 70

Etiketler: Euroleague, THY


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