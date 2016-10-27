Turkish Airlines Euroleague Maç Sonucu: Darüşşafaka Doğuş: 79 - Anadolu Efes: 84

Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 46-35 geride kapatan ve son periyottaki etkili performansıyla maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes’te Thomas Heurtel 15 sayı- 9 asist ve DeShuan Thomas da 17 sayı- 4 ribaundla maçı tamamladı. Dördüncü maçında ilk galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, 5. haftada sahasında Panathinaikos’u ağırlayacak.

Dördüncü maçında ikinci yenilgisini alan Darüşşafaka Doğuş’ta ise Scottie Wilbekin 13 sayı- 3 ribaund- 4 asist ve Brad Wanamaker da 11 sayı- 6 asistle mücadeleyi noktaladı. Yeşil-siyahlılar, ligin 5. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.