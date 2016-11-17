Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Euroleague’de Galatasaray Daçka’ya karşı

Euroleague’de Galatasaray Daçka’ya karşı

Galatasaray Odeabank, THY Euroelague’in 8. haftasında evinde oynayacağı Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Euroleaguede Galatasaray Daçkaya karşı

17 Kasım 2016 11:29

THY Euroleague’in 8. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılılar; 1 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 16. sırada yer alırken, Daçka ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş, ilk defa THY Euroleague’de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kötü gidişe dur demek istiyor
Euroleague’e istediği gibi başlayamayan Galatasaray Odeabank, ilk 5 maçtan galibiyet çıkaramamıştı. İlk galibiyetini ligin 6. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yunan ekibi Olympiacos’a karşı alan sarı-kırmızılılar, en son Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas’a mağlup oldu. Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Galatasaray Odeabank için lige tutunma açısından Türk derbisi büyük önem arz ediyor.

Daçka’da moraller yerinde
Ligde aldığı 5 galibiyetle 3. sırada bulunan Darüşşafaka Doğuş’ta moraller yerinde. Euroleague’in 7. haftasında evinde son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova’yı mağlup eden Daçka, seriyi sürdürmek istiyor. Darüşşafaka, Rus ekibi CSKA Moskova'yı bu sezon mağlup eden ilk takım oldu.

İstatistiklerle iki takım
Euroleague’de Galatasaray Odeabank, 84.4 sayı, 28.9 ribaund, 18.6 asist, 6.7 top çalma ve 4.1 blok ortalamaları ile mücadele ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 81.7 sayı, 28.3 ribaund, 16.0 asist, 8.6 asist ve 2.9 top çalma ortalamaları ile oynuyor.

Dentmon ve Wanamake takımlarını sırtlıyor
Sarı-kırmızılılarda Dentmon 13.4 sayı, Tyus 6.3 ribaund ve Sinan Güler 5.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Daçka'da ise Wanamaker 14.7 sayı ve 5.4 asist, Moerman 6.1 ribaund ortalamalarıyla takımının istatistiklerinde zirvede yer alıyor. 

Oğuzhan Ort


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!