THY Euroleague’in 8. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılılar; 1 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 16. sırada yer alırken, Daçka ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş, ilk defa THY Euroleague’de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kötü gidişe dur demek istiyor

Euroleague’e istediği gibi başlayamayan Galatasaray Odeabank, ilk 5 maçtan galibiyet çıkaramamıştı. İlk galibiyetini ligin 6. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yunan ekibi Olympiacos’a karşı alan sarı-kırmızılılar, en son Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas’a mağlup oldu. Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Galatasaray Odeabank için lige tutunma açısından Türk derbisi büyük önem arz ediyor.

Daçka’da moraller yerinde

Ligde aldığı 5 galibiyetle 3. sırada bulunan Darüşşafaka Doğuş’ta moraller yerinde. Euroleague’in 7. haftasında evinde son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova’yı mağlup eden Daçka, seriyi sürdürmek istiyor. Darüşşafaka, Rus ekibi CSKA Moskova'yı bu sezon mağlup eden ilk takım oldu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague’de Galatasaray Odeabank, 84.4 sayı, 28.9 ribaund, 18.6 asist, 6.7 top çalma ve 4.1 blok ortalamaları ile mücadele ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 81.7 sayı, 28.3 ribaund, 16.0 asist, 8.6 asist ve 2.9 top çalma ortalamaları ile oynuyor.

Dentmon ve Wanamake takımlarını sırtlıyor

Sarı-kırmızılılarda Dentmon 13.4 sayı, Tyus 6.3 ribaund ve Sinan Güler 5.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Daçka'da ise Wanamaker 14.7 sayı ve 5.4 asist, Moerman 6.1 ribaund ortalamalarıyla takımının istatistiklerinde zirvede yer alıyor.

Oğuzhan Ort