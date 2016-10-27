THY Eurolague’in 4. haftası Türk derbisine sahne olacak. Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 haftada sarı-kırmızılılar 3 mağlubiyet ile sonuncu sırada bulunurken, sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet sonucu averajla ikinci sırada yer alıyor. İki takım Euroleague’de ilk kez karşı karşıya gelecek.

ASLAN İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Sezona Abdi İpekçi’de oynanan CSKA Moskova maçı ile başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 109-84 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. İkinci hafta Kızılyıldız ile yine evinde mücadele eden Galatasaray Odeabank, çekişmeli geçen mücadeleyi son anlarda yaptığı basit hatalarla 85-83 kaybetti. İlk deplasman maçında İsrail’de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Galatasaray, parkeden 98-92’lik skorla mağlup ayrıldı. İlk 3 maçında 3 mağlubiyet alarak Euroleague’e kötü başlayan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi Fenerbahçe maçı ile sona erdirmek istiyor.

FENER, SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz iki sezonda THY Euroleague’de Final-Four oynayan Fenerbahçe bu sezona da fırtına gibi başladı. İlk hafta maçında Ülker Sports Arena’da Brose Bamberg’i 67-66 yenen sarı-lacivertliler ikinci haftada İspanya’da oynadığı Barcelona’yı 73-72 mağlup etti. Ligin üçüncü maçında evinde Zalgiris Kaunas’ı da 82-68’lik skorla yenen Fenerbahçe bu sezon da Final-Four adayı olduğunu gösterdi. Galatasaray ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaşacağı maçtan galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, seriyi bozmak istemiyor.

DAYE VE BOGDANOVİC TAKIMLARINI SIRTLIYOR

Geride kalan 3 haftada Galatasaray Odeabank’ı Amerikalı oyuncusu Auistan Daye 14.0 sayı ortalamasıyla sırtlarken, Fenerbahçe’de ise Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic 13.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Daye 5.0 ribaund, Sinan Güler de 5.0 asistle takımında zirvede bulunurken, sarı-lacivertlilerde Ekpe Udoh 7.7 ribaunt, Kostas Sloukas da 6.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

FENER’DE SAKATLIK SIKINTISI

Fenerbahçe’de Zalgiris Kaunas ile evinde oynadığı karşılaşmada Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bogdanovic’in sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İSTATİSTİKLERDE GALATASARAY ÖNDE

THY Euroleague’de Galatasaray Odeabank, 86.3 sayı, 31.3 ribaunt, 21.0 asist, 7.7 top çalma ve 4.3 blok ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 74.0 sayı, 29.3 ribaunt, 18.0 asist, 5.7 top çalma ve 2.3 blok ortalamalarıyla oynuyor.