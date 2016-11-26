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Euroleague’de haftanın MVP’si Teodosic

THY Euroleague’de 9. haftanın MVP’si (En değerli oyuncusu) CSKA Moskova’nın evinde Baskonia’yı 112-84 mağlup ettiği maçta 34 sayı, 10 asistle double double yapan Sırp oyuncusu Milos Teodosic seçildi.

Euroleaguede haftanın MVPsi Teodosic

26 Kasım 2016 14:04

THY Euroleague’de 89 hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesinin ardından haftanın MVP’si de belli oldu. CSKA Moskova’nın evinde Baskonia’yı 112-84 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Sırp oyuncu Milos Teodosic, 43 verimlilik puanı ile 9. haftanın haftanın MVP’si seçildi. Teodosic, Baskonia karşısında mücadeleyi 34 sayı, 10 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

TÜRK TAKIMLARI 4’TE 3 YAPTI

Ligin 9. haftasında Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız’ı 100-79 mağlup ederken, Fenerbahçe, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano’yu 79-70’lik skorla mağlup etti. Darüşşafaka Doğuş, Yunanistan’da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods’a 86-80 yenilirken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi’de İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 78-64 gibi farklı bir skorla geçti.

CSKA MOSKOVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Euroleague’de 9 hafta geride kalırken, CSKA Moskova tek mağlubiyetle liderliğini sürdürürken, onu Real Madrid ve Fenerbahçe takip etti. 5 galibiyet bulunan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada yer alırken, 4 galibiyeti olan Anadolu Efes, 12. sırada yer aldı. Üst üste aldığı 2 galibiyetle son sıradan kurtulan Galatasaray Odeabank ise 14. sıraya yükseldi.

THY Euroleague’in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

TOPLU SONUÇLAR

Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 79

Olympiakos: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 80

Zalgiris Kaunas: 86 - Brose Baskets Bamberg: 72

EA7 Olimpia Milano: 70 - Fenerbahçe: 79

Real Madrid: 89 - UNICS Kazan: 75

CSKA Moskova: 112 - Baskonia: 84

Galatasaray Odeabank: 78 - FC Barcelona: 64

Panathinaikos Superfoods: 86 - Darüşşafaka Doğuş: 80

Etiketler: Euroleague


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