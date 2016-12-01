Karşılaşmaya Fenerbahçe; Ali Muhammed, James, Kalinic, Vesely ve Udoh ile Real Madrid ise Doncic, Sergio Llull, Jonas Maciulis, Felipe Reyes ve Gustavo Ayon ilk 5’i ile başladı. Mücadeleye hızlı giren sarı-lacivertliler Nunnally hücumda bulduğu sayılarla skoru 9-5 yaptı. Daha sonra hücumda pota altında Ayon ve Reyes ile etkili olan İspanyol ekibini farkı azaltarak 12-11 yaptı. Son bölümlerde Udoh ve Kalinic’ten sayılar bulan Fenerbahçe periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vesely ile boyalı alandan sayılar üreten sarı-lacivertliler farkı 7’ye çıkararak skoru 30-23’e getirdi. Daha sonra hücumda Randolph, Hunter ve Sergio Llull ile etkili olan Real Madrid 9-0’lık seri yakaladı ve 32-30 öne geçti. Hunter’ın sayılarla Real Madrid devreye 40-39 önde girdi.

Üçüncü periyoda Vesely’nin sayılarıyla 5-0’lık seri ile başlayan Fenerbahçe 44-40 öne geçti. Ayon ve Maciulis ile sayılarıyla Madrid ekibi 50-47 öne geçti. Karşılık sayılar son bölümlerde Udoh’un son saniyede pota altından bulduğu sayıyla periyot 57-57 sona erdi.

Son periyoda hücumda hızlı başlayan Fenerbahçe, Sloukas ile 3 sayı çizgisinden, Datome ile de pota altından bulduğu sayılarla öne geçerek skoru 64-60 yaptı. Randolph ile üst üste sayılar bulan Rel Madrid skoru 71-71’e getirdi. Çekişmeli geçen son anlarda taraftarın da desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, Nunnally’ın son anlarda serbest atıştan bulduğu sayılarla parkeden 78-77’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri 18 sayıyla Fenerbahçe’den Nunnally olurken, Real Madrid de ise Randolph 14 sayı ile takımını sırtladı.

- Karşılaşmanın notları -

Fener, seriyi 3’e çıkardı

Üst üste aldığı mağlubiyet serisini Anadolu Efes maçında sonlandıran Fenerbahçe, daha sonra deplasmanda EA7 Olimpia Milano deplasmanda yenmişti. Real Madrid’i de evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, Euroleague’de üst üste 3, toplamda 7 galibiyetini aldı.

Fenerbahçe: 5 - Real Madrid: 6

Real Madrid, Fenerbahçe ile bugüne kadar karşılaştığı 10 maçtan 6 kez parkeden galip ayrılan taraf olmuştu. Ülker Sports Arena’da oynanan mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler, Madrid’e karşı 5 galibiyetini aldı.

Real’e karşı üst üste 4. galibiyet

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague’in play-off turunda karşılaşan iki takımdan Fenerbahçe, rakibini 3 maçta yenerek Final-Four’a yükselmişti. Euroleague’in 10. haftasında evinde Madrid ile mücadele eden sarı-lacivertliler, maçtan galip ayrıldı ve rakibine karşı üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Salon kapalı gişe

Real Madrid ile oynanan maçta takımını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Sports Arena’yı tamamen doldurdu. Maç boyunca desteklerini bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarla maç boyunca susmadı.

Ülker Sports Arena’da saygı duruşu

Kolombiya'da düşen uçakta hayatlarını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoenseli kafilesi ve Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurtta çıkan yangında vefat eden öğrenciler için Ülker Sports Arena’da Fenerbahçe - Real Madrid maçı öncesinde saygı duruşu yapıldı.

Tanjevic tribünde

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın eski başantrneörü Bogdan Tanjevic, Ülker Sports Arena’da oynanan Fenerbahçe ile Real Madrid karşılaşmasını izledi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı izleyenlere arasındaydı.

Salon: Ülker Sports

Hakemler: Sreten Rdovic xx, Robert Lottermoser xx, Piotr Pastusiak xx

Fenerbahçe: Udoh xx 14, Sloukas xx 11, Nunnally xxx 17, Vesely xx 11, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xx 10, Datome x 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Real Madrid: Randolph xxx 16, Rudy Fernandez xx 6, Doncic x, Maciulis xx 10, Reyes x 2, Ayon xx 12, Carroll x 3, Hunter xx 12, Sergio Llull xx 14, Taylor x 2

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 23-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-39 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 57-57

5 Faul alan: Sloukas (Fenerbahçe)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu