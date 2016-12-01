Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Euroleague'de müthiş maçın kazananı Fenerbahçe! (Fenerbahçe 78-77 Real Madrid )

Euroleague'de müthiş maçın kazananı Fenerbahçe! (Fenerbahçe 78-77 Real Madrid )

Fenerbahçe, THY Euroelague’in 10. haftasında Ülker Sports Arena’da karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’i 78-77’lik skorla mağlup etti.

Euroleaguede müthiş maçın kazananı Fenerbahçe! (Fenerbahçe 78-77 Real Madrid )
Euroleague'de müthiş mücadele.. Fenerbahçe 78-77 Real Madrid - Foto Galeri

01 Aralık 2016 22:33
Euroleague'de müthiş maçın kazananı Fenerbahçe - Tıkla İzle

Karşılaşmaya Fenerbahçe; Ali Muhammed, James, Kalinic, Vesely ve Udoh ile Real Madrid ise Doncic, Sergio Llull, Jonas Maciulis, Felipe Reyes ve Gustavo Ayon ilk 5’i ile başladı. Mücadeleye hızlı giren sarı-lacivertliler Nunnally hücumda bulduğu sayılarla skoru 9-5 yaptı. Daha sonra hücumda pota altında Ayon ve Reyes ile etkili olan İspanyol ekibini farkı azaltarak 12-11 yaptı. Son bölümlerde Udoh ve Kalinic’ten sayılar bulan Fenerbahçe periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vesely ile boyalı alandan sayılar üreten sarı-lacivertliler farkı 7’ye çıkararak skoru 30-23’e getirdi. Daha sonra hücumda Randolph, Hunter ve Sergio Llull ile etkili olan Real Madrid 9-0’lık seri yakaladı ve 32-30 öne geçti. Hunter’ın sayılarla Real Madrid devreye 40-39 önde girdi.

Üçüncü periyoda Vesely’nin sayılarıyla 5-0’lık seri ile başlayan Fenerbahçe 44-40 öne geçti. Ayon ve Maciulis ile sayılarıyla Madrid ekibi 50-47 öne geçti. Karşılık sayılar son bölümlerde Udoh’un son saniyede pota altından bulduğu sayıyla periyot 57-57 sona erdi.

Son periyoda hücumda hızlı başlayan Fenerbahçe, Sloukas ile 3 sayı çizgisinden, Datome ile de pota altından bulduğu sayılarla öne geçerek skoru 64-60 yaptı. Randolph ile üst üste sayılar bulan Rel Madrid skoru 71-71’e getirdi. Çekişmeli geçen son anlarda taraftarın da desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, Nunnally’ın son anlarda serbest atıştan bulduğu sayılarla parkeden 78-77’lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skoreri 18 sayıyla Fenerbahçe’den Nunnally olurken, Real Madrid de ise Randolph 14 sayı ile takımını sırtladı.

- Karşılaşmanın notları -

Fener, seriyi 3’e çıkardı
Üst üste aldığı mağlubiyet serisini Anadolu Efes maçında sonlandıran Fenerbahçe, daha sonra deplasmanda EA7 Olimpia Milano deplasmanda yenmişti. Real Madrid’i de evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, Euroleague’de üst üste 3, toplamda 7 galibiyetini aldı.

Fenerbahçe: 5 - Real Madrid: 6
Real Madrid, Fenerbahçe ile bugüne kadar karşılaştığı 10 maçtan 6 kez parkeden galip ayrılan taraf olmuştu. Ülker Sports Arena’da oynanan mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler, Madrid’e karşı 5 galibiyetini aldı.

Real’e karşı üst üste 4. galibiyet
Geçtiğimiz sezon THY Euroleague’in play-off turunda karşılaşan iki takımdan Fenerbahçe, rakibini 3 maçta yenerek Final-Four’a yükselmişti. Euroleague’in 10. haftasında evinde Madrid ile mücadele eden sarı-lacivertliler, maçtan galip ayrıldı ve rakibine karşı üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Salon kapalı gişe
Real Madrid ile oynanan maçta takımını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Sports Arena’yı tamamen doldurdu. Maç boyunca desteklerini bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarla maç boyunca susmadı.

Ülker Sports Arena’da saygı duruşu
Kolombiya'da düşen uçakta hayatlarını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoenseli kafilesi ve Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurtta çıkan yangında vefat eden öğrenciler için Ülker Sports Arena’da Fenerbahçe - Real Madrid maçı öncesinde saygı duruşu yapıldı.

Tanjevic tribünde
A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın eski başantrneörü Bogdan Tanjevic, Ülker Sports Arena’da oynanan Fenerbahçe ile Real Madrid karşılaşmasını izledi.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı izleyenlere arasındaydı.

Salon: Ülker Sports
Hakemler: Sreten Rdovic xx, Robert Lottermoser xx, Piotr Pastusiak xx
Fenerbahçe: Udoh xx 14, Sloukas xx 11, Nunnally xxx 17, Vesely xx 11, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xx 10, Datome x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Real Madrid: Randolph xxx 16, Rudy Fernandez xx 6, Doncic x, Maciulis xx 10, Reyes x 2, Ayon xx 12, Carroll x 3, Hunter xx 12, Sergio Llull xx 14, Taylor x 2
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 23-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 40-39 (Real Madrid lehine)
3. Periyot: 57-57
5 Faul alan: Sloukas (Fenerbahçe) 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Euroleague, fenerbahçe, Real Madrid


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç