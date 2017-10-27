Euromaster araç lastiklerine özel otel hizmetini açıkladı

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan lastik oteliyle müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ettiğini duyurdu. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda muhafaza eden şirket, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada, 150 bin adetlik lastik kapasitesiyle şirket, yılda ortalama 35 bin müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor.

Lastik oteli servisi 'Master Otel' ile ilgili bilgiler veren Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini ifade etti.

Durusu, "Fakat saklama koşullarına özen gösterilmediyse ve ağır koşullarda kullanıldıysa bu süre daha da kısa olacaktır. Firma olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

İlave lastik garantisi

Ayrıca şirket, hizmetleri arasında ilave lastik garantisi de bulunduğunu belirterek, sadece üretim hataları değil, tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 90'ını karşıladığını bildirdi.