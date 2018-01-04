Euromaster ve LeasePlan'dan işbirliği

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'de lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, tüm marka lastikler için anlaştı. Şirketten yapılan açıklamada, kış sezonu boyunca LeasePlan Türkiye filosuna ait 17 bin 650 araca tüm marka lastikler için sökme-takma ve lastik oteli hizmeti sunacağı kaydedildi.

Filo müşteri hizmetlerinde yüzde 198 artış

Euromaster olarak daima hizmet kalitesini en üst seviyede tuttuklarını ve çözüm odaklı iş modeliyle filoların öncelikli tercihi olduklarını belirten Euromaster Operasyon Müdürü Naci Rıshık, “2017 yılında LeasePlan de dahil olmak üzere Türkiye’deki büyük filo şirketlerine Euromaster servis noktaları vasıtasıyla hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılında bir önceki yıla göre filo şirketlerine hizmette yüzde 198 artış göstererek önemli bir gelişim yakaladık. Titiz ve müşteri odaklı hizmetlerimizle filo müşterilerinin değişmez tercihi olmaya devam edeceğiz” dedi.