Euromaster’da hedef Türkiye’de 25 yeni servis noktası

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Geçen yıl 19 yeni servis noktası daha açarak Türkiye’nin 53 ilinde 188 servis noktasına ulaştığını açıklayan şirket, lastik ve araç bakım servisleri konusunda da yüzde 40 büyüme kaydetti. Ayrıca şirket, 2017 yılında yaklaşık 1 milyon araca hizmet verirken, müşterilerinin memnuniyet seviyesi yüzde 94 oldu.

Filo hizmetlerinde yüzde 50 büyüdü, 48 bin lastiği garantiledi

Şirketin 2017 yılı sonuçları ve bu yılki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, servis noktalarında sunulan müşteri odaklı ve profesyonel servis hizmetleri sayesinde 2017 yılında filo hizmetlerinde yüzde 50’lik bir büyüme gösterdiklerini belirtti.

Penalba, "Marka model farketmeksizin tüm lastikleri 1 yıl boyunca sürücü hatalarına karşı garanti altına alma imkanı sunan 'İlave Lastik Garantisi' teklifimiz, sürücüler tarafından büyük ilgi gördü. İlk yılımızda 47 bin 500 adet lastiği garanti altına aldık. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümler sunmak bizim için çok önemli ve 2018 yılı aksiyonlarımızı da sektöre yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek şekilde belirledik" diye konuştu.

2018’de hedef 25 yeni servis noktası

Bu yılın ilk 15 gününde 5 yeni servis noktası açtıklarını belirten Penalba, "2018’de servis ağımıza toplamda 25 yeni noktayı daha dahil etmek istiyoruz. Öte yandan 2018 yılında filo hizmetlerinde yakaladığımız başarıyı bir üst seviyeye daha taşıyarak, kurumsal müşteri listemize yeni filo markaları da dahil edeceğiz. Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da tedarikçilerimizle olan işbirliklerini güçlendirmek için çalışıp ve lastik ve araç bakımı konusunda sezona göre son kullanıcılar için cazip kampanyalar sunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.