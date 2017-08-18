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Euromaster’dan ilave lastik kampanyası

Michelin Grubu çatısı altında lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, kısa sürede 7 bin müşteriye ilave lastik garantisi satarak, 28 bin adet lastiği tamiri mümkün olmayan sürücü hatalarını da kapsayacak şekilde garanti altına aldığını duyurdu.

Euromasterdan ilave lastik kampanyası

18 Ağustos 2017 13:57

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, marka ve model farkı gözetmeksizin başlattığı ilave lastik garantisi hizmeti ile kısa sürede 7 bin müşteriye ilave lastik garantisi satarak, 28 bin adet lastiği garanti altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, ilave lastik garantisiyle yeni lastik bedelinin yüzde 90'ını karşıladığını kaydetti.

İlave lastik garantisi hizmetiyle Euromaster’ın sektörde fark oluşturduğunu ve otomobil kullanıcılarının hizmete yoğun ilgi gösterdiğini belirten Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, 31 Aralık 2017 tarihine kadar lansmana özel ücret sunduklarını ifade etti.

Durusu, "Burada sürücülerin dikkat etmesi gereken nokta, en yüksek teknolojiyle üretilmiş olsa bile lastik hasarı riskinin her zaman var olduğudur. Biz şirket olarak ilave lastik garantisi hizmetimizle tüm risklere karşı sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Euromaster


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