Euromaster'dan istihdam girişimi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) da altını çizdiği, “Otomotiv satış sonrası hizmet sektöründe eleman ihtiyacı var. İşsizliğin çözümü mesleki eğitimde” açıklamasıyla birlikte öne çıkan genç istihdam konusunda Euromaster çalışmalarını hızlandırdı. Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakım hizmeti veren şirket, meslek lisesi düzeyindeki okullardan mezun olanlara iş imkânı sağlayacak yepyeni bir istihdam girişimine adım atmaya hazırlandığını duyurdu. Türkiye çapında 200'e varan servis noktası için 100 yeni mekanikeri işe alınacak. Temmuz ayından itibaren hayata geçirilen projeyle sektörün en çok ihtiyaç duyduğu 'yetişmiş ara eleman' ihtiyacının bir ölçüde karşılanması da hedefleniyor. Bu girişimle servis noktalarının 52 ildeki istihdam sayısının toplam bin kişiye de ulaşması hedefleniyor.

"Türkiye’de ara elaman ihtiyacı var"

Meslek liselerinden mezun olan öğrencileri özellikle hedeflediklerini ve otomotiv sektörünün çok ihtiyacı olan ara eleman yetiştirme özelinde bir çalışma başlatacaklarını belirten Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, "Sektörümüzde ihtiyaç duyulan çalışan konusunda sık sık araştırmalar yapıyoruz. Kaliteli ara eleman ihtiyacı konusu bizim için son derece önemli. Okulların tatile girmesiyle Euromaster 200'e varan servis noktası için 100 mekaniker arıyor’ diyerek genç istihdam projemiz için düğmeye bastık" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada, proje kapsamında özellikle meslek lisesi mezunları hedeflenirken; kısa sürede Türkiye'nin pek çok noktasında iş hayatına katılacak yeni mezunlar için en sağlıklı şartların sunulması amaçlanıyor. Zeynep Durusu, Euromaster'ın neden tercih edilmesi gerektiğine ilişkin, "Michelin Grubu çatısı altında 50 yılı aşkın süredir hizmet veren ve Avrupa’da 17 ülkeye yayılmış köklü bir marka. Uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan ve geniş bir ağa yayılmış bir markanın arkasında sadece hizmet kalitesinin değil; çalışanlara sağlanan bir takım hakların ve avantajların olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda sektöre yeni katılacak olan genç adayların da şirket çatısı altında uzun yıllardır emek veren çalışanlarımızın da memnuniyetini artırmak bizim için son derece önem taşıyor. Bununla birlikte bu proje kapsamında özellikle farklı illerdeki oto sanayi sitelerindeki tecrübeli mekaniklere de kapılarımızı açıyor olacağız" yorumunu yaptı.

Öncelik büyük iller olacak

"Euromaster 200'e varan servis noktası için 100 mekaniker arıyor" girişimiyle birlikte önceliğin büyük şehirlere verilmesi, İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Gaziantep gibi illerin ilk sırada yer alması planlanıyor. İş hayatına Euromaster’da başlayacak yeni mezunlar, sigorta, yemek, iş kıyafeti, güvenlik ekipmanları ve düzenli eğitimler gibi yan haklar ve mesleki gelişim süreçlerinden de faydalanmış olacaklar.