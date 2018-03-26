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Euromaster'dan ücretsiz check-up kampanyası

Euromaster, araçların en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, sıvılar, klima, ön düzen ve sileceklerin ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, araç arızası ve kaza risklerini en aza indiriyor.

Euromasterdan ücretsiz check-up kampanyası

26 Mart 2018 12:55

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, servis noktalarına gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterlerine ücretsiz sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler ve bir çok serviste sunulmayan fren hidroliği ve akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, araç arızası ve kaza risklerini en aza indiriyor. 

Araç check-ıp’ı neden önemli? 

Şirketten yapılan bilgilendirmede; yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü olduğu ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalarzamanla etkisini yitirdiği bilgisi verildi. Bu sebeple marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duymasından dolayı, düzenli kontrol ve bakımlaryapılmazsa, aracın vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedik arıza ve kaza riski oldukça yüksek olduğu vurgulandı.  

 

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