Ev alan 30 bin lira daha az ödeyecek

Konut sektöründe hem üreticilerin hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların “faiz indirimi” talebi, hükûmetin yoğun çalışmaları sonucunda karşılık buldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar vadelerde faizi yüzde 0,98’e çektiğini duyurdu. Son dönemde hayata geçirilen KDV oranı ve harçlardaki düşüş gibi tedbirlerin ardından gelen faiz indirimi, konut sektörünü canlandırmak için önemli bir adım olacak. Satışlarda geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi, martta artarak devam etmişti. Toplam konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 gerilemişti. Kredili satışlar ise yüzde 35 düşüş kaydetmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde bankacılarla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, faiz indirimi sözü almıştı.

ORTALAMA 1,30 CİVARINDA

Bugün 120 aylık konut kredisinin faizi, sektör ortalamasına göre yüzde 1,30 seviyelerinde bulunuyor. Bu orandan 100 bin TL kredi kullanan bir vatandaş, masraf ve komisyonlar hariç, yaklaşık 198 bin TL ödüyor. Ana paranın üzerine masraf ve komisyonlar da dahil edildiğinde, yüzde 100’lük bir faiz yükü oluşuyor. Bu denklemde aylık olarak 1650 TL taksit ödeniyor. Yeni başlatılan kampanya kapsamında, 0,98 oranıyla 100 bin TL kredi kullanacak bir vatandaş ise, masraf ve komisyonlar hariç 170 bin 400 TL ödeyecek. Böylece ana para üzerine binen rakam yüzde 70 civarında artacak. Bu denklemde aylık taksitler, yaklaşık 1420 TL civarında seyredecek. Faiz yükünde gerçekleşen yaklaşık yüzde 30’luk düşüşle birlikte; ayda 230 TL, 120 ayda ise 27 bin 600 TL tüketicinin cebinde kalacak.

SOSYAL SORUMLULUK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Her aile ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize bu çözümleri sunmayı, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz. Konut piyasasındaki talep, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri. Sektörün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk. Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak, özel bir fırsat sunmaya gayret ettik” dedi. Ziraat Bankasından yapılan açıklamada da “Başta düşük ve orta gelir grubunda yer alanların, konut alımı için, ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin sağlanmasını hedefledik. Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için, ülke bilançosunu, kendi bilançomuzun önünde tuttuk” denildi.

200 BİN EK SATIŞLA 8 MİLYARLIK DOPİNG

*İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Faiz indirimi sektörü canlandıracak, devlet de kazanacak. Yaklaşık 7-8 milyar liralık ek konut satışının olacağını öngörüyoruz. Yüzde 3’lük tapu harcını düşünürsek, devletin kasasına da 200 milyon lira girecektir.

*Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu: Faizlerin yüzde 1,35’e yaklaşması sebebiyle durgunluk yaşıyorduk. Sektörün daha hareketli olmasını istiyorsak, bir an önce faizlerin 0,60-0,70 bandında olması gerekiyor.

*Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra, konut kredisi faizlerinin yüzde 0,98’e düşürülmesi, ev satışlarını kuşkusuz artıracak. Açıklanan teşvikler, bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda.

*Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: Geçen yıl 1,4 milyon konut satılmıştı. İlk çeyrekte yüzde 15’lik düşüş vardı. Bu indirim sayesinde, yıl sonunda fazladan 200 bin konut satılır. Geçen yılki rakam yakalanır.

*Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Bu indirim, ikinci elde de geçerli olacak. Bu çok önemli. İnşaat sektöründeki likiditenin artmasıyla, diğer sektörler de olumlu etkilenecek. Geçen yıl 1,4 milyon konut satılmıştı. Bu yıl, geçen seneyi yakalayacağımızı düşünüyorum.

*Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altan Elmas: Vatandaşlarımızın konuta ihtiyacı var. Yüksek faiz, bir engeldi. Özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerekli. Kar topu misali, bunu döndürerek yolları açmalıyız.