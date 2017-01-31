Olay, geçtiğimiz Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mefa Soydan (54) cadde üzerinde bulunan bir banka şubesine oğlunun ev almasına yardımcı olmak için para çekmeye geldi. Soydan, bankadan yaklaşık 50 bin lira çektikten sonra 10 bin lirasını yanına aldı. Soydan 40 bin lirayı poşete koyduktan sonra cadde üzerine park ettiği 42 AGR 72 plakalı pikap aracına bindi. Mefa Soydan aracını hareket ettirmeden hemen önce Soydan’ın bankaya giriş ve çıkışını takip eden hırsızlık çetesinin üyelerinden iki kişi pikapın sağ kapısını açarak poşet içerisindeki 40 bin lirayı alarak kaçtı. Bu sırada yaşadığı şoku atlatan Soydan aracından inerek hırsızların aracına yöneldi ve araca binen çete üyelerinden birinin yakasından tuttu. Bu sırada araçta hazırda bekleyen şoförün otomobili hareket ettirmesi üzerine Soydan yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Hırsızlık şüphelilerinin otomobili zigzag yaparak ilerlemesi sebebiyle yere düşen Soydan yaralandı. Mefa Soydan, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ekiplerin kapsamlı incelemesinin ardından olayda kullanılan otomobil tespit edildi. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler otomobili Selçuklu ilçesinde terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri aracın Antalya’dan kiralık olduğu bilgisine ulaştıktan sonra, şehir giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Ekipler olayda kullanılan otomobilin terk edildiği yerde çete üyelerinin araç değiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine aracı tespit eden polis ekipleri tarafından, olaydan saatler sonra diğer araç ve 40 bin lirayla birlikte Gürcistan vatandaşı olduğu öğrenilen Bejan J. (42) Vakhtang J. (34), Otarı K. (37) ve Bacha R. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

1 ay içerisine 1 milyonluk vurgun yapmış, ülkesinde petrol istasyonu açmış

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çete üyelerinin İstanbul ve Antalya’da aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Çete lideri Bejan J. ve diğer çete üyelerinin üzerinde sahte kimlikler çıktı. Çete lideri Bejan J.'nin Türkiye’de karıştığı hırsızlık olaylarında çaldıkları paralarla Gürcistan’a petrol istasyonu açtığı öğrenildi. Çete üyeleri Bejan J., Vakhtang J., Otarı K. ve Bacha R.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Çete üyeleri Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürüklenme anı güvenlik kamerasında

Mefa Soydan’ın 40 bin lirasını çalan çete üyeleri tarafından sürüklenme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Soydan’ın pikabına bindiği sırada kendini takip eden çete üyelerinin pikabın sağ kapısını açarak parayı aldığı görülüyor. Ayrıca Soydan’ın çete üyeleri tarafından otomobille yaklaşık 100 metre sürüklendiği ardından da yere düştüğü kameralara yansıdı.

“Allah razı olsun polisimizden paranın tümünü teslim ettiler”

Olayı yaşayan çiftçi 54 yaşındaki Mefa Soydan oğlu ev alacağı için bu parayı çektiğini söyleyerek, “Bankadan çıktım arabanın yanına kadar geldim. Arabaya sağ taraftan girdim. Poşet elimdeydi. Arabaya bindim. Poşeti de sağ tarafa koydum. Kapının açıldığını hissettim. Bir el gördüm. Poşeti tuttum ama aldı. Sonra ben de indim arkasından. 30-40 metre ileride arabaları varmış. Bunları bekleyen 2 kişiydi herhalde, ben de arkalarından koştum. Boğazına yapıştım. Ondan sonra arabayı yürüttü. Aşağı yukarı 50-100 metre sonra baş edemedim bıraktım. Araba hızlanmaya başlayınca dengemi kaybettim bıraktım. 50 bin TL para çekmiştim. 10 bin TL’yi cebime koymuştum. 40 bin TL’yi aldılar. Allah razı olsun polisimizden paranın tümünü teslim ettiler. Yaralanmam ise, sağ tarafta adamın yakasından tuttum, birinin camı açıktı. Yakasına yapıştığım anda araba bir anda süratlendi ve sürüklendim. Daha sonra bıraktım. Sürünerek yaralanmışım haberim de yoktu” şeklinde konuştu.

Mustafa Beşer - Uğur Sarı