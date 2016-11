Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki B.E. ile aynı lokantada çalıştığı ve aynı evde kaldığı İ.A. (38) arasında tartıştırma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E., İ.A.'yı karnından, kalçasından ve bacağından bıçakladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırılan İ.A., tedavi altına alındı. İ.A.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.E. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

B.E. bıçakladığı İ.A. ile aynı lokantanın mutfak kısmında çalışırken aralarında çıkan tartışma sonucu patronun kendisini işten attığını ve bu yüzden çıkan tartışmanın devamı olarak olayın meydana geldiğini iddia etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN