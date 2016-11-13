Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ev arkadaşını bıçaklayan genç tutuklandı

Ev arkadaşını bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da ev arkadaşını bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ev arkadaşını bıçaklayan genç tutuklandı

13 Kasım 2016 20:02

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki B.E. ile aynı lokantada çalıştığı ve aynı evde kaldığı İ.A. (38) arasında tartıştırma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E., İ.A.'yı karnından, kalçasından ve bacağından bıçakladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırılan İ.A., tedavi altına alındı. İ.A.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.E. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
B.E. bıçakladığı İ.A. ile aynı lokantanın mutfak kısmında çalışırken aralarında çıkan tartışma sonucu patronun kendisini işten attığını ve bu yüzden çıkan tartışmanın devamı olarak olayın meydana geldiğini iddia etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: bıçaklama, ev arkadaşı, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!