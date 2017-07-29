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'Ev' emeği göz nuru pazarda

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerine pazar oluşturmaya devam ediyor. İlk olarak alışveriş merkezlerinde stant kurulmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, şimdi de pazar yerlerinde 'ev emeği göz nuru standı' açarak ürünlerin alıcısıyla buluşmasını sağladı.

Ev emeği göz nuru pazarda

29 Temmuz 2017 12:04

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla 'Mor Bayrak' sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerine pazar oluşturmaya devam ediyor. İlk olarak alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarla kadınların ürettiklerini alıcısıyla buluşturan Çankaya Belediyesi şimdi de pazar yerlerinde 'ev emeği göz nuru stantları' açtı.

Çankayalı kadınların ürettiği oyadan şapkaya; patikten örgü bebeklere kadar pek çok ürünün yer aldığı stant ilk olarak Ümitköy Pazaryeri’nde kuruldu. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner’in de gezdiği ve destek alışverişi yaptığı stantlar, Ayrancı ve Sıhhiye pazarlarında da açıldı.

“Emeğimiz saygı görüyor”

Stantlarda ürünlerini alıcıların beğenisine sunan kadınlar, en çok emeklerinin saygı görmesine sevindiklerini belirterek, “Şimdiye kadar evde ürettiklerimiz evde kalıyordu ama burada insanlar görüyor, beğeniyor, alıyor bu büyük bir mutluluk" dedi.

Pazarda, Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde kalanlar tarafından üretilen takı, bebek giysileri, şapka gibi ürünlerin yer aldığı stant da büyük beğeni topladı. Satışlar sonucunda elde edilecek gelir Sığınma Evi’nde kalanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve maddi karşılığını bulması gerektiğini vurgulayarak, “Kadınların üretimde bulunması kadar ürünlerin alıcısına ulaşımına da destek oluyoruz” diye konuştu.  


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