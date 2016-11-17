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Ev eşyaları arasından 150 bin paket kaçak sigara çıktı

Adana'da bir kamyonda ev eşyalarının arasına gizlenmiş 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ev eşyaları arasından 150 bin paket kaçak sigara çıktı

17 Kasım 2016 09:17
Ev eşyaları arasından 150 bin paket kaçak sigara çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine evden eve taşımacılık yapan bir şirkete ait 01 GP 699 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyondaki eşyaların gelişigüzel yerleştirilmiş olması ve tamamının kullanılamayacak kadar eski olması polisin dikkatini çekti. Kamyonu Sarıçam ilçesinde bir depoya götüren ekipler, eşyaların arasına gizlenmiş kutular içerisinde sigaraları buldu. 

Sigara kaçakçılarının uzun zamandan beri nakliye işi yapıyor izlenimi vererek, eşyaları hiç indirmeden Doğu ve Güneydoğu illerine giden kamyonun, kaçak sigara yükleyip Adana'ya döndüğü belirlendi. Kamyondaki eşyaları ve sigara kolilerini tek tek indiren ekipler, yaptıkları aramada değişik markalarda 150 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Nakliye kamyonuyla kaçakçılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Polis, önceki gün de bir evde yaptığı aramada 20 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. 

Fatih Keçe
ADANA 

Etiketler: Ev eşyaları


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