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Ev eşyası yüklü kamyondan uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'dan Adana'ya gelen ev eşyası yüklü bir kamyonda narkotik köpeği "Coco" ile yapılan aramada 87,5 kilogram esrar bulundu.

Ev eşyası yüklü kamyondan uyuşturucu çıktı

29 Temmuz 2017 15:24

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya kamyonla uyuşturucu getirileceğini belirledi. Plakası tespit edilen kamyon, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi yakınlarında D-400 karayolunda durdurdu. Narkotik köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine kamyonun kasasını arayan ekipler, ev eşyalarının arasındaki çuvallarda 87,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Kamyon sürücüsü Hakim Ö. (34) ile araçta bulunan Eyüp T. (25) ve C.Y. (17) gözaltına alındı.
Sürücü Hakim Ö.'nün 10 bin lira karşılığında uyuşturucuyu taşıdığı öne sürüldü.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.Y, savcılıkça serbest bırakılırken, Hakim Ö. ve Eyüp T. ise mahkemece tutuklandı. 

Nuri Pir


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