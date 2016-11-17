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Ev fareleri çatıda suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, 11 ikametten hırsızlık gerçekleştiren şahıslar hırsızlık için girdiği binanın çatısında suçüstü yakalandı.

Ev fareleri çatıda suçüstü yakalandı

17 Kasım 2016 13:11

Edinilen bilgiye göre 14 Kasım tarihinde Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda E. K. isimli şahıs, ikametinden hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine durumu polise bildirdi. Gelen ihbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerde araştırma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında olayın meydana geldiği binanın çatısında C. D. (18) ve A. Ş.’yi (19) saklanırken yakaladı.
Yapılan araştırmalar sonrasında gözaltına alınan C. D. ve A. Ş.’nin Ekim ve Kasım ayları içerisinde aynı bölgede 11 adet ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin üstünde ve evlerinde yapılan arama sonucunda çeşitli markalarda erkek saatleri, cep telefonları, hediyelik (kılıç-kama-tesbih) gibi suça konu eşyalar elde edilerek sahiplerine teslim edildi.
Yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan C.D. ve A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Turan Bulut
KAYSERİ 

Etiketler: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü


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