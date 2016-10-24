Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, geleceğin hekimlerinin kadavra üzerinde çalışma yapmadan mezun olmasını önlemek için kadavra bağış kampanyası düzenledi. 500 tıbbiyeliden 10 öğrenciye 1 kadavra vermeleri gerektiğini belirten UÜ yetkilileri, son 6 yılda kendilerine sadece bir kadavra bağışı ulaştığını söyledi. Kadavra bağışının yetersiz olduğunun yakınan Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Erdoğan Şendemir, “24 Ekim 2002 yılından itibaren Türkiye’de beden bağışı farkındalık haftası olarak değerlendirilmekte. Tıp fakültesinde temel eğitimlerinin en başında yer alan ders anatomi dersi. İnsan vücudunun tüm ayrıntılarıyla öğretildiği, anlatıldığı ve kavranmaya çalışıldığı bir ders. Buradaki ders materyalimiz sadece ve sadece insan vücudu. insan vücudunu bulmak pek kolay olmadığı için modellerden başka fotoğraflardan ve resimlerden de yararlanmaya çalışıyoruz. Bunlar hiçbir zaman gerçek bir insan vücudundaki çeşitliliğin, ayrıntının ve üç boyutluluğun yerini tutmuyor" dedi.

Organ bağışı kampanyaları gibi insanların beden bağışı konusunda da teşvik edilmesini isteyen Şendemir, "Aynı şeyi beden bağışı konusunda da yapmamız gerekiyor. Hiç hayatında insan vücuduyla çalışmamış ve insan vücudunun derinliklerine bakmamış, organların nerede olduğunu sadece maket ve resimlerden görmüş bir hekim yeterli hizmeti verebilir mi? Böyle bir hekime muayene olmayı kim ister? Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, diğerlerine göre biraz daha şanslı. Son 6 yılda 85 bağışçımız var. kendisi gelip bize başvuran bu bağışçılarımızdan bu zamana kadar sadece bir tanesi bize geri döndü. diğer bağışçılarımıza Allah uzun ömür versin diyoruz. Bağış konusunda biz Avrupa’nın 50 yıl gerisinden gidiyoruz. Bizim 500 civarında tıp fakültesi öğrencimiz var. 10 öğrenciye bir kadavra açmamız gerekiyor. Yani yılda 50 kadavraya ihtiyacımız var. Şu an öğrencilerimize verdiğimiz sadece bir yeni kadavramız var” dedi.

Kadavra bulunamadığı için ABD’den 120 bin liraya kadavra ithal ediliyor

ABD’den kadavra ithal ettiklerini Şendemir, "Ülkemizde kadavra ihtiyacı çok büyük oranda. Kimsesiz, sahipsiz ölülerin tıp fakültelerine verilmeleriyle bu ihtiyaç karşılanıyor. Savcıların ve belediyelerin bu konuda sorumlulukları olduğu halde bize haber vermiyorlar. Ülkemizden kadavra bulunamadığı için ABD’den ithal edilmektedir. Bir kadavra 120 bin TL’dir. Oysa ülkemizdeki imkanlar gereği gibi değerlendirilebilse ithalata gerek kalmayacak” diye konuştu.

Burak Türker